تلفات برق در لرستان کاهش یافت

محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی پنج ماه نخست سالجاری میزان تلفات برق در استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.68 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در این مدت پنج جلسه کمیته عالی کاهش تلفات در شرکت توزیع برق استان برگزار شده است، افزود: همچنین اجرای طرح بعثت و جمع آوری سیمهای برق فرسوده مسی موجب کاهش تلفات برق در استان شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان همچنین برگزاری هزار و 198 ساعت کار کارشناسی در حوزه ستادی و مدیریت های توزیع برق در شهرستانهای مختلف را از دیگر عوامل کاهش میزان تلفات برق در این استان دانست.

بحرینی همچنین با اشاره به اجرای عملیات تست و بازرسی از مشترکان ولتاژ اولیه برق در لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر 224 مشترک ولتاژ اولیه در لرستان وجود دارد که از ابتدای شهریور ماه سالجاری تا کنون 33 مورد تست و بازرسی شده اند.

وی یادآور شد: عملیات تست و بازرسی از مشترکان ولتاژ اولیه در استان لرستان تا پایان آذرماه سالجاری ادامه خواهد داشت.