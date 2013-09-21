به گزارش خبرگزاری مهر، مردی چندین نفر از بیخانمانهای جنوب لس آنجلس را برای خرید آی فن اجیر کرده بود تا در مقابل فروشگاه اپل در صف قرار بگیرند اما هنگامی که آنها در مقابل این اقدام پولی دریافت نکردند به مردی که به آنها وعده پول داده بود حمله کردند.

یکی از بیخانمانها پس از دویدن به خیابان با حالتی بسیار خشمگین و عصبی در یک مرکز روانی به مدت 72 ساعت بازداشت شد.

تصاویر منتشر شده از این درگیری نشان می دهد که پلیس مانع ادامه یافتن چندین درگیری شده و مشتریان خشمگین را آرام می کند.

دومینو مودی 43 ساله در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز گفت با اتومبیلهایی پر از آدم پس از طی 16 کیلومتر به این فروشگاه رسیده تا طی شب در صف به انتظار بماند. مردی که آنها را استخدام کرده بود تا در صف بمانند وعده داده بود پس از پایان یافتن صف 40 دلار پرداخت کند اما این وعده عملی نشد، چرا که این مرد پس از دریافت آی فن با محافظهای پلیس دور شد و سایر افراد در صف نیز از وی خشمگین شده بودند.

مردی که این بیخانمانها را استخدام کرده بود و نامش فاش نشده است کیسه هایی پر از آی فن در دست داشت و همراه یک اتومبیل پلیس در ساعت 9:30 صبح از محل دور شد.

براساس اظهارات مقامات پلیس، نام این مرد فاش نشده چرا که وی عمل غیر قانونی انجام نداده است و پلیس این رویداد را مورد بررسی قرار نمی دهد.

اکثر افرادی که برای انتظار در صف استخدام شده بودند پولی دریافت نکردند و براساس تخمین " مودی" این مرد 70 یا 80 نفر را برای انتظار در صف استخدام کرده بود.

در جریان یک رویداد مجزا دو مرد در مقابل همین فروشگاه پس از نزاع و مشت زنی در صف دستگیر شدند.

براساس تخمینهای پلیس دست کم 200 نفر در پیاده رو مقابل این فروشگاه در صف بودند و برخی از آنها چندین روز بود که در انتظار بودند.

این فروشگاه از دو پلیس خواست تا جمعیت را کنترل کنند.

مدلهای جدید آی فن یعنی 5 اس و 5 سی از روز جمعه 29 شهریور ماه در سراسر دنیا به وارد فروشگاه ها شده اند.