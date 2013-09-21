مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: زیر ساخت، تعریض و پیچ بری محور روستای ارنگه به طول 4.2 کیلومتر انجام، و ورودی روستا نیز اصلاح شده و در مرحله آخر روکش آسفالت این جاده به اتمام رسیده است.

وی در ادامه گفت: خط کشی محور سپهسالار و نشتارود نیز به اتمام رسیده است و 2 کیلومتر انتهایی محور خوزن کلاه به خور نیز روکش شده و هم اکنون در حال خط کشی است.

حسینی اظهار داشت: محور خوزن کلاه به " خور" به طول 2.5 کیلومتر نیز آسفالت و محل ورودی روستا نیز اصلاح شده است.

سرپرست اداره راه شهرسازی گچسر تاکید کرد: محور تکیه سپهسلار به طول 4 کیلومتر آسفالت شد که در این محور روستاهای نشتارود و ورزن قرار دارند و به ترتیب 66 و 121 خانوار در این روستاها زندگی می کند و هم اکنون روستاییان می توانند از راههای مناساب جهت رفت و آمد به شهر استفاده کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: محور کهنه ده به آزاد بر به طول 5 کیلومتر است که مراحل زیرسازی و تعریض و پیچ بری به اتمام رسیده و فقط روکش آسفالت نشده که به محض تخصیص اعتبار این مرحله نیز به اتمام خواهد رسید و روستاییان این محور می توانند از راهی مناسب و امن برای عبور به شهر استفاده کند.

حسینی در انتها گفت: محور کلارود و گشنادر به طول 4 کیلومتر را نیز در دستور کار داریم که هنوز به صورت خاکی است و مراحل زیر سازی و تعریض صورت نگرفته است با کمبود بودجه و اعتبار مواجه هستیم که به محض تخصیص اعتبار این پروژه نیز به بهره برداری خواهد رسید.