هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای آشنایی جوانان با این دوران است

علیرضا معصومی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با شروع هفته گراميداشت دفاع مقدس به یاد جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدای گرانقدر و ایثار گران هشت سال دفاع مقدس برنامه‌های متنوعی در دانشگاه پیام نور اردستان با همکاری بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار می‌شود.

مسئول امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور اردستان اظهار داشت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای بیان ارزش‌های انقلاب اسلامی و آشنا کردن نسل جوان و نسل‌های آینده با واقعیت‌های هشت سال جنگ نابرابر است که توسط شیطان بزرگ امریکا و صدام جنایتکار بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد.

معصومی بیان داشت: شهدای گرانقدر برای حفظ اسلام و تبعیت از ولایت و دفاع از کیان اسلامی از همه چيز خود گذشتند و به شهادت رسیدند و با نثار جان و خونشان زمينه حفظ امنيت و آسايش و از همه مهم تر پايداري اسلام و دين خود را فراهم كردن، لذا خدمتگذاری به شهدا بزرگترین افتخار برای دانشگاه پیام نوراردستان است.

معصومی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس، برگزاری کرسی آزاداندیشی، سخنرانی پیرامون جنگ تحمیلی و رشادت‌های رزمندگان، حضور در مدارس و اهدای بسته های فرهنگی،آموزش کاهش بلایای طبیعی، سخنرانی در مورد عفاف وحجاب و روشنگری در قبال جنایت‌های آمریکا و صدام، نصب بنر و پوستر، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و دلاورمردان دوران جنگ تحمیلی و برگزاری مسابقه فوتبال دستی از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور اردستان است.

مسئول امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور اردستان یادآور شد: در روز پایانی هفته دفاع مقدس کارکنان این واحد جهت تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس بر سرمزار شان گردهم می‌آیند.

معصومی افزود: جشن ویژه برای دانشجویان جدیدالورود در پانزدهم مهرماه مصادف با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار می شود.