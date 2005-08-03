افزايش احتمال ابتلا به سرطان روده با مصرف زياد گوشت قرمز

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، نتايج مطالعات در خصوص بررسي رژيم غذايي و سرطان نشان داده كه رابطه بسيار نزديك بين مصرف گوشت قرمز و ابتلا به سرطان روده وجود دارد ، همچنين اين پژوهش ها نشان داده كه مصرف زياد گوشت قرمز و فرآوري شده باعث افزايش احتمال ابتلا به اين نوع سرطان مي شود.

بر اساس اين گزارش، نتايج تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه افرادي كه طي زندگي و در رژيم غذايي خود از گوشت قرمز بيشتري استفاده كرده اند در مقايسه با ديگر افرادي كه در رژيم غذايي خود از اين ماده غذايي به ميزان كمتري مصرف كرده اند 30 تا 40 درصد بيشتر در معرض ابتلا به سرطان روده قرار گرفته اند.

بر پايه اين گزارش، در اين پژوهش مصرف روزانه حداقل 85 گرم گوشت براي مردان و 56 گرم براي زنان به عنوان مصرف زياد در نظر گرفته شده و مصرف حداكثر 56 گرم گوشت براي مردان و 26 گرم براي زنان طي هر دو هفته به عنوان مصرف كم اين ماده غذايي در نظر گرفته شده است.

بر اساس اين گزارش، محققان معتقدند كه جايگزين كردن گوشت سرخ شده، پوره سيب زميني و آب گوشت با مواد غذايي نظير ماهي كار چندان مشكلي نبوده و باعث نرسيدن مواد غذايي لازم به بدن نمي شود.