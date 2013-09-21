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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

30 زندانی در گرگان آزاد شدند

30 زندانی در گرگان آزاد شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: 30 زندانی با حمایت یک خیر گلستانی آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آزادی  30 نفر زندانی از زندان مرکزی گرگان صبح شنبه با حضور محمود امینی مدیر کل زندانهای استان گلستان، ریاحی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان،حسین خلیلی خیر عضو انجمن حمایت در زندان مرکزی گرگان برگزار شد.

محمود امینی مدیرکل زندانهای استان گلستان ضمن تقدیر و تشکر از خیرین و انسانهایی که برای کمک به افراد آسیب دیده اجتماع انفاق می کنند گفت: اين كار ارزش و جايگاه ويژه اي نزد خداوند دارد و انشاء الله با پيگيري اداره كل زندانها و مسئولين زندان گرگان و با كمك خيرين و انجمن حمايت از زندانيان تعدادي ديگر از زندانيان نيز بزودي از زندان آزاد خواهند شد.
 
وی اظهار داشت: آزادي و حفظ آن بسيار با اهميت بوده كه مددجويان آزاد شده بايد اين فرصت را غنيمت بشمارند.
 
حدود شش هزار مددجو در دو زندان گلستان نگهداری می شوند.
کد مطلب 2139554

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