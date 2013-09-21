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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

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آتش سوزی پارک ملی گلستان مهار شد

آتش سوزی پارک ملی گلستان مهار شد

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از کنترل تمامی نقاط آتش سوزی در پارک ملی استان  خبر داد .

محمد ممشلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : با حضور شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و منابع طبیعی در محل وقوع آتش سوزی در جنگلهای پارک ملی گلستان ، آتش سوزی تحت کنترل کامل است و نیرو ها سعی در خاموش کردن آتش به طور کامل را دارند.

ممشلی گفت: با حضور به موقع دستگاه های اجرایی استان و کمک همه جانبه پرسنل اعزامی ، خوشبختانه حریق به کنترل کامل در آمده است.
 
وی یادآور شد: نیروها به صورت شبانه روزی در منطقه حضور داشته و با تمامی قوا برای اطفای حریق به طور کامل تلاش دارند.
 
ممشلی گفت: علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است.
 
پارک ملی گلستان چهارشنبه گذشته دچار آتش سوزی شد.
 
کد مطلب 2139585

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