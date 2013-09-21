یادواره سرداران و 75 شهید ارتش در دهدشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان قرقانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این یادواره روز چهارم مهرماه با حضور خانواده های شهدا و ایثارگران در شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این یادواره را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آن‌ها عنوان کرد و بیان داشت: تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اولویت برنامه های فرهنگی این نهاد است.

قرقانی اظهار داشت: از دیگر برنامه‌های بنیاد شهید استان در هفته مقدس برپایی نمایشگاه، به صدا در آمدن زنگ ایثار و مقاومت همزمان با زنگ مهر، دیدار فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح و بنیاد شهید با خانواده شهدا، مراسم میهمانی لاله‌ها در گلزار شهدا و دیدار پرسنل ادارات با جمعی از خانواده‌های ایثارگر است.

وی عنوان کرد: در این هفته مسئولان استانی از جانبازان بستری در بیمارستان‌سلمان یاسوج نیز عیادت خواهند کرد.

قرقانی و توجه و خدمت به جانبازان و خانواده شهدا را مهمترین وظیفه مسئولین دانست و بیان داشت: جانبازان و خانواده های شهدا یادگاران دفاع مقدس و گنجینه های معنوی جامعه هستند.