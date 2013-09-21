طرح هادی در 13 روستای قم اجرا شد

ولی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از سال گذشته تاکنون طرح هادی در 13 روستای قم اجرا شده است.



وی گفت: در سال گذشته اجرای طرح هادی در 42 روستا در نظر گرفته شده بود که اجرای آن به 13 روستا تخصیص داده شد.



وی ادامه داد: اعتبار در نظر گرفته شده برای 42 روستا در سال گذشته 46 میلیارد و 240 میلیون ریال بود که از این مبلغ 9 میلیارد و 600 میلیون ریال به 14 روستا تخصیص داده شد.



معاون عمران روستای بنیاد مسکن استان قم ادامه داد: سایر روستاهای درنظر گرفته شده در سال گذشته امسال جز پروژه های نیمه تمام است که پس از ابلاغ اعتبار اجرای آنها در اولویت قرار می گیرد.



وی گفت: طرح هادی روستایی با هدف ایجاد توسعه و تغییر در وضعیت کالبدی روستاها و ایجاد ساختار مناسب از طریق لحاظ کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها صورت می گیرد.



وی ادامه داد: طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهزیات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی و طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می کند.



رحمانی بیان کرد: اجرای طرح هادی در قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای روستاهای بالای 20 خانوار اجرا می شود.