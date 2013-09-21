طرح هادی در 13 روستای قم اجرا شد

ولی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از سال گذشته تاکنون طرح هادی در 13 روستای قم اجرا شده است.
وی گفت: در سال گذشته اجرای طرح هادی در 42 روستا در نظر گرفته شده بود که اجرای آن به 13 روستا تخصیص داده شد.
وی ادامه داد: اعتبار در نظر گرفته شده برای 42 روستا در سال گذشته 46 میلیارد و 240 میلیون ریال بود که از این مبلغ 9 میلیارد و 600 میلیون ریال به 14 روستا تخصیص داده شد.
معاون عمران روستای بنیاد مسکن استان قم ادامه داد: سایر روستاهای درنظر گرفته شده در سال گذشته امسال جز پروژه های نیمه تمام است که پس از ابلاغ اعتبار اجرای آنها در اولویت قرار می گیرد.
وی گفت: طرح هادی روستایی با هدف ایجاد توسعه و تغییر در وضعیت کالبدی روستاها و ایجاد ساختار مناسب از طریق لحاظ کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها صورت می گیرد.
وی ادامه داد: طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهزیات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی و طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می کند.
رحمانی بیان کرد: اجرای طرح هادی در قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای روستاهای بالای 20 خانوار اجرا می شود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون عمران روستای بنیاد مسکن استان قم از اجرای طرح هادی در 13 روستای این استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
ولی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از سال گذشته تاکنون طرح هادی در 13 روستای قم اجرا شده است.
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