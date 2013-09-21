به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اکبری دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم "کار" ظهر امروز شنبه 30 شهریور ماه در نشست خبری که با حضور اهالی رسانه برگزار شد، گفت: این جشنواره قرار بود اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شود حتی بر اساس آن فراخوان و نشست رسانه ای برگزار کردیم تا توضیحات تکمیلی را ارایه کنیم اما پس از برگزاری این نشست به جمع بندی درستی از انتخاب آثار نرسیدیم به همین دلیل از ارشاد خواستیم که تاریخ جشنواره را به تعویق بیندازد.

وی در ادامه افزود: از همین رو نیمه دوم سال جاری را برای برگزاری این جشنواره در نظر گرفتیم اما باز با مخالفت ارشاد مواجه شدیم چرا که مسئولان ارشاد در حوزه برگزاری جشنواره ها نیمه دوم سال را زمان پرتراکم برگزاری جشنواره عنوان کردند. به همین دلیل مجبور شدیم در آخرین فرصت یعنی 31 شهریور تا 2 مهرماه این جشنواره را برگزار کنیم. البته یکی دیگر از مسائلی که این جشنواره را به تعویق انداخت تغییر دولت بود که مجبور شدیم تا تعیین مدیریت ها دست نگه داریم.

اکبری با اشاره به علاقه و استقبال سینماگران از برگزاری این جشنواره گفت: پس از تعیین محورهای جشنواره ملی "کار"، فراخوان ارایه شد و پس از آن سینماگران از برگزاری چنین جشنواره ای استقبال کردند و 300 اثر به جشنواره رسید اما از آنجایی که ارشاد شرط کرده بود که برگزاری این جشنواره مستلزم فعال کردن بخش تولید فیلم توسط ستاد اجرایی است 30 اثر با موضوع کار توسط دبیرخانه جشنواره تولید شد.

در ادامه این نشست مجید مصاحبی مدیر اجرایی نخستین جشنواره ملی فیلم کار با اشاره به تشکیل کمیته داوری گفت: پس از ارسال 300 فیلم و اضافه شدن 30 فیلم از تولیدات دبیرخانه، هیات داوری متشکل از کیانوش عیاری، گلاب آدینه، خسرو معصومی، پرویز شهبازی و خود من کار داوری فیلم ها را آغاز کردند و از تعداد 330 فیلم دریافتی 61 اثر توسط هیات داوران برای حضور در این جشنواره انتخاب شد.

وی افزود: پس از این که داوری ها انجام شد متوجه شدیم که آثار خوبی به جشنواره ارسال شده است و انصافاً انتخاب برگزیده بسیار مشکل بود به همین دلیل طی صحبتی که با داوران صورت گرفت قرار را بر این گذاشتیم که 7 تندیس در بخش های بهترین فیلم های داستانی، بهترین فیلم های مستند، بهترین کارگردانی فیلم های داستانی، بهترین کارگردانی فیلم های مستند، بهترین تصویربرداری، بهترین تدوین و بهترین بازیگری اهدا کنیم.

مصاحبی در پاسخ به این سوال که چرا بهترین فیلمنامه انتخاب نشده است؟ گفت: هیات داوران در این بخش هیچ فیلمنامه ای را حائز بهترین رتبه ندانستند اما از سوی دیگر 3 جایزه ویژه به مجموع جوایز اضافه کردیم.

مدیر اجرایی نخستین جشنواره ملی فیلم کار با اشاره به شرایط انتخاب فیلم ها برای بخش ویژه جشنواره گفت: یکی از نکاتی که در طول دیدن فیلم ها اهمیت داشت این بود که برخی از فیلم ها از جهت تکنیک‌های سینمایی ضعیف بودند اما نگاه ویژه ای به موضوع و محور جشنواره یعنی کار داشتند به همین دلیل تصمیم گرفتیم سه جایزه ویژه به فیلم هایی با موضوع داشته باشیم و مجموع جوایز 10 اثر است و این جوایز در مراسم اختتامیه در سالن پژوهشکده فرهنگ و هنر در تاریخ 2 مهرماه اهدا خواهد شد.

در ادامه این نشست مسعود اکبری دبیر این جشنواره با اشاره به زمان و مکان نمایش فیلم‌ها گفت: همان طور که گفتم مجموع فیلم ها 61 اثر است که 4 اثر از این مجموعه خارج از مسابقه است در واقع جشنواره ملی فیلم کار از فردا 31 شهریور ماه از ساعت 10صبح در سالن سینما تک آغاز خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که چه نوع حمایت‌هایی از سوی سینماگران شامل حال جشنواره شده است، گفت: زمانی که فراخوان برگزاری این جشنواره منتشر شد برخی از فیلمسازان مثل ابوالفضل جلیلی، پروان درخشنده، مهرداد اسکویی به دلیل علاقه ای که به موضوع این جشنواره داشتند با دل و جان مشاوره هایی را ارایه دادند از سوی دیگر در شورای سیاست گذاری برگزاری این جشنواره معاون وزارت کار دولت دهم از ابتدا حضور داشت و برگزاری این جشنواره را به فال نیک گرفتند چرا که معتقد بودند موضوعات علمی و همایش های پژوهشی در این رابطه تکراری شده است و جشنواره فیلم کار می تواند دریچه تازه ای به سوی این مقوله باشد. از همان رو حمایت های معنوی آنها ادامه داشت اما هیچ حمایت مالی صورت نگرفت.

اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا فکری برای آینده این جشنواره شده است، گفت: با تاسیس دبیرخانه دایمی جشنواره بنا داریم این جشنواره را به صورت سالانه برگزار کنیم به همین دلیل از تولیدات خوب در این حوزه استقبال می کنم. نکته جالب این است که یکی از پیشنهادهای ارایه شده به برگزاری این جشنواره مبحث ترانه و آواها در کنار جشنواره بود به این معنی که در حوزه فیلم کار انواع و اقسام موسیقی کار مربوط به نقاط مختلف ایران وجود دارد. مثلاً قالیبافان هنگام بافت قالی موسیقی خاصی را زمزمه می کنند و یا شالیکاران در شمال موسیقی بومی مازنی و یا گیلکی را می خوانند ولی متاسفانه تعریف این بخش در این جشنواره امکان پذیر نبود.

مدیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کار در پایان این نشست به حضور فیلمسازان مطرح مستندساز در این جشنواره اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در داوری افتاد این بود که فیلمسازان خوب و کاربلد در حوزه مستندسازی و یا فیلم کوتاه آثار خوبی ارایه کردند و تا آنجا که حافظه ام یاری می کند محمود رحمانی فیلمساز مستند "مادرم بلوط" و یا بابک بهداد مستند "دست ها و نجواها" را ارایه دادند. نکته دیگر در بحث تولید است خوشبختانه بر خلاف تعریف رایج مبنی بر مستندسازی به شیوه آسان با این جشنواره مستندهایی با تولیدات سنگین و پرهزینه داشتیم که یکی از نکات قابل توجه این جشنواره بود و می تواند سطح این فیلم ها را در نمایش فیلم ها بالا ببرد.