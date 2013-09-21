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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۳۸

شیروانی:

کنسرت موسیقی محلی درشهرکرد برگزار شد/ اکران فیلم "هیس دخترها فریاد نمی زنند"

کنسرت موسیقی محلی درشهرکرد برگزار شد/ اکران فیلم "هیس دخترها فریاد نمی زنند"

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری از برگزار کنسرت موسیقی محلی به مدت سه روز در شهرکرد خبر داد.

حجت الله شیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کنسرت موسیقی محلی درشهرکرد، عنوان کرد: کنسرت موسقی محلی به مدت سه روز در سینما بهمن شهرکرد برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال از این کنسرت محلی، عنوان کرد: هنرمندان برگزار کننده این کنسرت محلی اهل خود استان چهار محال وبختیاری بودند.

رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه سینما بهمن شهرکرد تنها سینما فعال استان چهارمحال و بختیاری است، تاکید کرد: اکران فیلم "هیس دخترها فریاد نمی زنند" برنامه هفته آینده این سینما است.

وی تصریح کرد: سینما بهمن شهرکرد یکی از مجهز ترین سینماهای استان و کشور است که دارای کلیه امکانات است.

کد مطلب 2139636

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