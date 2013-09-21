کنسرت موسیقی محلی درشهرکرد برگزار شد/ اکران فیلم "هیس دخترها فریاد نمی زنند"

حجت الله شیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کنسرت موسیقی محلی درشهرکرد، عنوان کرد: کنسرت موسقی محلی به مدت سه روز در سینما بهمن شهرکرد برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال از این کنسرت محلی، عنوان کرد: هنرمندان برگزار کننده این کنسرت محلی اهل خود استان چهار محال وبختیاری بودند.

رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه سینما بهمن شهرکرد تنها سینما فعال استان چهارمحال و بختیاری است، تاکید کرد: اکران فیلم "هیس دخترها فریاد نمی زنند" برنامه هفته آینده این سینما است.

وی تصریح کرد: سینما بهمن شهرکرد یکی از مجهز ترین سینماهای استان و کشور است که دارای کلیه امکانات است.