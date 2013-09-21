تلاش ایران برای حل مسائل با غرب/ درخواست واشنگتن از تهران برای توقف غنی سازی مسئله ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آرنولد هوتینگر"، از کارشناسان سوئیسی مسائل خاورمیانه در گفتگو با روزنامه "تاگس انسایگر"، اظهار داشت: "با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در ایران زمزمه های آشتی تهران با غرب قابل شنیدن است."

وی افزود: حسن روحانی -رئیس جمهوری جدید ایران- در گفتگویی اعلام کرده است که کشورش هرگز سلاح اتمی نخواهد ساخت.

"هوتینگر" در بخش دیگری از این گفتگو به تلاش جدی ایران برای حل مسائل با غرب اشاره کرده و همزمان درباره امید بستن بیش از حد به این مسئله هشدار داده و گفت: "اینکه آیا دو کشور ایران و آمریکا دوباره به هم رو می کنند مشخص نیست."

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که تهران حالا حداقل انتظار کاهش محدود تحریمها از طرف غرب را دارد. طبیعتا ادامه چنین روندی بستگی به این دارد که آیا مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران شکل بگیرد.

آنچه که مسئله ساز است این است که آمریکایی‎ها گفته اند تهران باید اساسا به غنی سازی اورانیوم پایان دهد. حالا آمریکا باید درباره این مسئله کوتاه بیاید تا ایرانی ها هم اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای خود را بدهند.

هوتینگر یکی دیگر از مسائلی را که به مناسبات آینده ایران با غرب می تواند آسیب برساند، مسئله خلیج فارس عنوان کرد و مدعی شد: "ایران خود را مالکِ این منطقه می داند و عربستان سعودی نگران نفوذ بیشتر ایران در آنجاست. آل سعود به عنوان متحد واشنگتن فشارها روی آمریکا را افزایش می دهد که در برابر ایران انعطاف پذیری از خود نشان ندهد."

هوتینگر بر این عقیده است که بهبود مناسبات بین آمریکا و ایران در آینده اهمیت کشور سوئیس در عرصه دیپلماتیک را به عنوان یک کشور حافظ منافع آمریکا در ایران کاهش می دهد. به زودی دیگر نقش میانجی گری سوئیس بین ایران و آمریکا دیگر ضروری نخواهد بود.