  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۲

بدنبال گفتگوي هفته پيش با رهبران شورشيان چچن

روسيه خبرنگار آمريكايي را از فعاليت در اين كشور منع كرد

روسيه يكي از خبرنگاران رسانه هاي آمريكايي را از فعاليت در اين كشور منع كرد و گفته مي شود روابط اين دو كشور در پي اين اخراج غير عادي شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، مسكو شب گذشته خبرنگار شبكه آمريكايي اي بي سي را به دليل مصاحبه با رهبران شورشي هاي چچن از فعاليت در اين كشور منع كرد.

وزارت امور خارجه آمريكا هنوز درباره اين موضوع موضع گيري معيني نداشته است اما منابع رسمي اين وزارتخانه اين حركت روسيه و اخراج خبرنگار آمريكايي را نشانه بدي در روابط دو كشور خوانده اند.

تام كيسي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در جمع خبرنگاران اعلام كرد: ما متاسفيم كه روسيه چنين موضع گيري درباره خبرنگار آمريكايي داشته است اين موضوع آزادي رسانه اي را نقض مي كند.

وي تاكيد كرد: روسيه با منع خبرنگار شبكه" اي بي سي" گامي منفي در ارتباط دو كشور و همچنين آزادي مطبوعات برداشت.

 

کد مطلب 213965

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها