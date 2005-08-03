روسيه خبرنگار آمريكايي را از فعاليت در اين كشور منع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، مسكو شب گذشته خبرنگار شبكه آمريكايي اي بي سي را به دليل مصاحبه با رهبران شورشي هاي چچن از فعاليت در اين كشور منع كرد.

وزارت امور خارجه آمريكا هنوز درباره اين موضوع موضع گيري معيني نداشته است اما منابع رسمي اين وزارتخانه اين حركت روسيه و اخراج خبرنگار آمريكايي را نشانه بدي در روابط دو كشور خوانده اند.

تام كيسي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در جمع خبرنگاران اعلام كرد: ما متاسفيم كه روسيه چنين موضع گيري درباره خبرنگار آمريكايي داشته است اين موضوع آزادي رسانه اي را نقض مي كند.

وي تاكيد كرد: روسيه با منع خبرنگار شبكه" اي بي سي" گامي منفي در ارتباط دو كشور و همچنين آزادي مطبوعات برداشت.