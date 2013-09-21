به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اسفنانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری خود با بیان اینکه نوع اقلیم، تنوع صنایع، امور فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی استان اصفهان، نام این استان را در سطح بین‌المللی پرآوازه کرده، اظهار داشت: دوری از هر گونه گروه‌های سیاسی خاص، مدیریت درست و همه‌جانبه و شناخت مناسب شرایط ویژه اصفهان، نمودار استاندار آینده اصفهان خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت جدید از همان ابتدای کار خود نشان داد، خواهان قدم‌های مثبت و اثرگذار است، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پنج نفر از طرف مجمع نمایندگان استان اصفهان برای کسب مقام استانداری اصفهان به وزارت کشور پیشنهاد شده است.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آقایان طباطبایی، سقائیان‌نژاد و خراسانی سه نامزد مطرح شده مجمع نمایندگان استان اصفهان را به وزارت کشور تشکیل داده‌اند، گفت: آقایان جوادی و زرگر نیز، مطرح‌ترین گزینه‌های استانداری اصفهان هستند.

وی در مورد خشکی آب زاینده رود و با بیان اینکه استان اصفهان یکی از پرباران‌ترین استان‌های کشور است، اظهار داشت: نبود مدیریت‌‌های درست، بروز مشکلات فعلی آب را در پی داشته است.

اسفنانی با تصریح به اینکه در حوزه نمایندگی غرب استان اصفهان، سالیانه حدود یک میلیارد و 500 میلیون مترمکعب آب، به صورت روان‌آب از دسترس خارج می‌شود، گفت: فریدون شهر به عنوان بام ایران سالیانه میزبان 600 میلیمتر بارندگی است.

وی با اشاره به سد رودبار در استان لرستان، بیان داشت: انجام چنین اقدامات نادرست که حوزه آب استان اصفهان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، جملگی نشان از سوء مدیریت‌‌ها دارد.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسلامی افزود: انتقال آب از یک استان به استان دیگر تنها با امور کارشناسی شده و مدیریت‌های درست موجه است.

وی ادامه داد: برای برطرف کردن مشکل آب اصفهان نه تنها فرصت، بلکه امکان آزمون و خطا نیز وجود ندارد.

نگرش کشور به منطقه فریدن بزرگ نامطلوب است

اسفنانی با بیان اینکه منطقه فریدن بزرگ محروم‌ترین نقطه استان اصفهان و کشور است، گفت: نبود امکانات رفاهی، وضعیت نامطلوب امور درمانی و پزشکی و رشد بیکاری 27.5 درصدی از جمله ویژگی‌های این منطقه است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون کوچکترین واحد صنعتی در منطقه فریدن راه‌اندازی نشده، بیان داشت: مسئولان در حالی با بهانه‌های واهی خود مبنی بر ایجاد آلودگی، از احداث صنایع مختلف جلوگیری می‌کنند، که در اصفهان، سالیانه 300 هزار تن گوگرد مجتمع نیروگاه منتظری، زندگی مردم این شهر را دستخوش تغییرات شدید قرار داده است.

ایران در انتظار نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری است

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسلامی در مورد کمیسیون قضایی مجلس و بیان اینکه در حدود 70 درصد از طرح‌ها و لوایح مجلس مربوط به این کمیسیون است، گفت: "تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان"، از مهم‌ترین لوایح مطرح شده پس از انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه مقوله‌‌هایی مانند زندان‌های نیمه باز و استفاده از وسایل الکترونیکی برای کنترل زندانیان از جمله نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری است، اظهار داشت: رسیدگی به "جرایم اطفال" پس از طی روند قانونی، در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

اسفنانی ادامه داد: البته کمیسیون‌های مجلس به غیر از کمیسیون اصل 90، تقنینی هستند و تا زمانی که موضوعی از سوی رئیس مجلس دولت و یا قوه قضائیه مطرح نشودکمیسون قضایی ورود پیدا نکرده مگر اینکه یک موضوع نظارتی مطح شود.

وی افزود: در حال حاضر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی دو تیم بازرسی از زندان‌های سرتاسر کشور و ثبت املاک راو تنها از دیگاه نظارتی در نظر گرفته است.