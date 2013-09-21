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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

همزمان با هفته دفاع مقدس:

جلسه نمایشنامه خوانی در حوزه هنری استان زنجان برگزار شد

جلسه نمایشنامه خوانی در حوزه هنری استان زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: دو نمایش "خط سرخ" و "عروس" به همراه نقد و تحلیل آنها به مناسبت هفته دفاع مقدس در حوزه هنری استان زنجان خوانش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نعمتی افزود : این جلسه با هدف پاسداشت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

وی اظهار داشت:  ارائه مفاهیم و مضامین مقاومت در قالب نمایشنامه از مهم ترین اهداف برگزاری این برنامه است.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان زنجان گفت: توجه به آثار و نمایشنامه های نگارش شده با مضمون دفاع مقدس و همچنین اهمیت و ارج نهادن به ارزش هایی همچون ایثار، فداکاری و شهادت نیز از دیگر اهداف برگزاری این برنامه است.

نعمتی با اشاره به اینکه این جلسه ها در (2 و 3 مهرماه) سال 92 همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می شود، ادامه داد: در پایان برنامه دو نمایشنامه "خط سرخ" و "عروس" با حضور هنرمندان و هنرجویان تئاتر استان نقد و تحلیل می شود.

یادآور می شود جلسه نمایشنامه خوانی ساعت 16:30 در حوزه هنری استان زنجان برگزار می شود.

اختتامیه کلاس های تابستانی حوزه هنری استان زنجان

کلاس های تابستانی حوزه هنری استان زنجان با حضور فعال هنرجویان و علاقمندان به رشته های هنری به کار خود پایان داد.

مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان زنجان گفت: کلاس های آموزشی تابستانی حوزه هنری استان زنجان با حضور فعال هنرجویان و علاقمندان رشته های هنری به کار خود پایان داد.

موسی قرجه لو  با اشاره به کلاس های هنری برگزار شده در حوزه هنری استان زنجان افزود: در تابستان امسال کلاس های مختلف هنری در سه پایه مقدماتی، پایه و پیشرفته برگزار شد.

مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان زنجان ادامه داد: نقاشی بزرگسالان و کودکان، خوشنویسی، خلاقیت های تصویری، کارگاه خلاق نمایش، طراحی، داستان نویسی، ششعر، فیلمنامه نویسی و تمرین موسیقی از جمله کلاس های آموزشی حوزه هنری در ایام تابستان بود.

وی با بیان اینکه اساتید و مربیان برجسته و مطرح استان جهت تدریس در کلاس های آموزشی حوزه هنری حضور داشتند، اظهار داشت: ولی محمدی و عندلیبی در رشته خوشنویسی، زین العابدین نصیری در رشته خلاقیت های تصویری، امیر نعمتی در کارگاه نمایش، نادر پناه زاده در فیلمنامه نویسی، علی الله سلیمی و فرزاد بیات موحد در کلاس داستان نویسی به تدریس پرداختند.

قرجه لو در ادامه با اشاره به ثبت نام کلاس های ترم پاییز در حوزه هنری استان زنجان، یادآور شد: علاقمندان جهت ثبت نام در کلاس های ترم پاییز تا (10 مهرماه) سال 92 می توانند به حوزه هنری استان زنجان مراجعه کنند.

وی یادآور شد:کلاس های آموزشی که به صورت کارگاهی برگزار می شد از جمله کارگاه داستان نویسی، فیلمنامه نویسی، نمایش و موسیقی بدون هیچ وقفه ای در ترم پاییز نیز برگزار می شود.

گفتنی است  علاقمندان و هنرجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط ثبت نام در کلاس های آموزشی می توانند به واحد آموزش حوزه هنری استان زنجان مراجعه کنند.

کد مطلب 2139698

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