تدارک گسترده شهرداری منطقه 7 در طرح استقبال از مهر

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر رمضان میرعباسی با تشریح اقدامات شهرداری این منطقه در طرح استقبال از مهر گفت: آموزش غیرحضوری با تهیه و توزیع بروشور‌های آموزشی در مدارس منطقه، توزیع بسته‌ های آموزشی فرهنگی مهر، تهیه و توزیع بسته آموزشی فرهنگی ویژه دانشجویان جدید‌الورود، جشن باز‌گشایی در مدارس طرح شهردار مدرسه، اجرای مجموعه جشنواره‌های فرهنگی هنری و آییین شمسه، تهیه بسته فرهنگی و لوازم التحریر برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت در سطح منطقه و نواختن زنگ دانش‌آموز شهید در روز اول مهر در تمامی مدارس ازجمله اقدامات معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه 7 است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه فرهنگی با موضوع دفاع مقدس در مقاطع راهنمایی و دبیرستان با عنوان در سنگر مدارس، مشارکت در بازگشایی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، تهیه و توزیع بسته‌های آموزشی سلامت محور، اجرای تئاتر و نمایشگاه‌های میدانی با موضوع سلامت، توزیع بروشور و کتابچه در خصوص آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس ، حمایت‌های مادی و معنوی از دانش‌اموزان بی بضاعت و کودکان باز‌مانده از تحصیل، برگزاری تور در قالب بازدید از اماکن تاریخی، مذهبی، علمی، فرهنگی، فعالیت‌های مدیریت شهری و ...برای دانش‌‌آموزان مدارس و برگزاری تور‌های شناخت مشاغل برای دوره متوسطه از دیگر اقدامات این معاونت است.

به گفته شهردار منطقه 7 ، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در حوزه تعاونی‌ها و کسب و کار خانگی ویژه دانش‌آموزان ابتدایی، برگزاری دوره‌های آموزشی کار‌آفرینی و خلاقیت برای دانش‌آموزان، تجهیز مدارس به وسایل وتجهیزات ورزشی، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح مدارس، برپایی ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی در سطح مدارس، برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی در سطح مدارس ابتدایی، کمک و مساعدت در اجرای طرح آموزشی شنای دانش‌آموزان (سیاح)، برگزاری جشنواری بازی‌های تفریحی کودکان، برگزاری همایش‌های پیاده‌روی و کوه‌پیمایی با شرکت دانش‌آموزان، برگزاری لیگ برتر بسکتبال جام کوثر با حضور دختران دانش‌آموز و دانشجو و آغاز سال تحصیلی در خانه‌های کودک شهر شکوفه‌ها از دیگر فعالیتهایی است که توسط شهرداری منطقه انجام می شود.

وی با اشاره به آغاز دوره‌های آموزشی مهارت‌های اجتماعی شهروندی "طرح زندگی آموختنی است" تاکید کرد: استفاده از تمام ظرفیت‌های تبلیغات محیطی اعم از تابلو‌های پرتابل، تلویزیون‌های شهری، عرشه پل‌ها و ... برای تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و اطلاع‌رسانی برای پیام‌های آموزشی، حمایت از برگزاری مراسم باز‌گشایی مدارس با عنوان جشنواره بزرگ مهر، اهداء گل در لحظه ورود دانش‌آموزان به مدرسه، توسعه و تکمیل نقاشی‌های دیواری و نصب پلاکارد‌های فرهنگی با موضوع علم و دانش و خوشامد‌گویی به معلمان و دانش‌آموزان، برگزاری جشن سال اولی‌ها با شرکت اولیای آنان در مدارس و هماهنگی جهت شرکت شورایاری‌ها و ائمه جماعات مساجد در مراسم باز‌گشایی مدارس منتخب در سطح منطقه از دیگر فعالیتهای منطقه 7 است.

میرعباسی گفت: بازدید‌های دانش‌آموزشی از باغ موزه دفاع مقدس، تعویض تابلو‌های فرسوده مدارس با تابلو‌های طرح جدید، باز‌پیرایی فضای سبز داخل و اطراف مدارس ، تکمیل طرح تجهیز کلیه کلاسهای مدارس ابتدایی به کتابخانه، تکمیل طرح تجهیز کلیه مدارس به ست ورزشی، تعمیر و مرمت آبخوری و سرویس بهداشتی مدارس، نصب ست ورزشی مناسب‌سازی شده ویژه مقطع ابتدایی، شستشوی کلیه فرش‌های نماز‌خانه‌های مدارس از جمله برنامه هایی که در طرح استقبال از مهر تدارک دیده شده است.