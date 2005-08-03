وزير كشور : مشاركت حداكثري راهبرد وزارت كشور در انتخابات نهم بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وزير كشور كه صبح امروز در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهوري منتخب ملت ايران سخن مي گفت، اظهار داشت: وزارت كشور به عنوان امين مردم با اصرار بر اجراي دقيق قانون، مقدمات برگزاري انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را با ساماندهي مرحل مختلف آن و تجهيز امكانات اجراي آن در سراسر كشور فراهم كرد.

موسوي لاري ضمن تقدير از تلاش همه دست اندركاران امر برگزاري انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري تاكيد كرد كه "وزارت كشور، با اتخاذ راهبرد مشاركت حداكثري مردم تلاش كرد زمينه هاي حضور گسترده تر مردم را در انتخابات فراهم شود".

وي در ادامه به تشريح روند برگزاري انتخابات اخير پرداخت و گفت: وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان قانون اساسي در روز بيستم ارديبهشت 1384 همزمان با ثبت نام از داوطلبان نهمين دوره رياست جمهوري و تشكيل 325 هيات اجرايي در سطح استان ها و 543 هيات اجرايي در بخش هاي مستقل كشور، آماده اجراي انتخابات شد.

موسوي لاري افزود: در فرصت 5 روزه ثبت نام از داوطلبان رياست جمهوري، 1014 نفر داوطلب شدند كه از اين ميان 8 نفر توسط شوراي نگهبان واجد شرايط نامزدي تشخيص داده شدند و با انصراف يكي از نامزدها در روزهاي پاياني زمان تبليغات انتخابات، نهايتا 7 نفر در صحنه رقابت باقي ماندند.

وزير كشور ادامه داد: تبليغات انتخابات رياست جمهوري، از تاريخ ششم خرداد ماه آغاز و تا 9 صبح روز 26 همان ماه ادامه يافت و در اين دوره انتخابات، هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به طور يكسان از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه با اتخاذ رويكرد و روش هاي جديد و متفاوت شرايط مناسبي را براي تبليغات انتخاباتي فراهم كرده بود، به امر تبليغات انتخابات پرداختند و رسانه هاي گروهي داخلي و خارجي و عوامل خبري و اجرايي صدا و سيما و مطبوعات نيز از شرايط و امكانات مناسب و سهل براي كسب خبر و اطلاع رساني برخوردار بودند.

موسوي لاري خاطر نشان كرد كه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با ساير ادوار متفاوت و دو مرحله اي بوده است و اضافه كرد: مرحله اول انتخابات در تاريخ 27 خرداد ماه 84 در چهل هزار و 898 شعبه ثبت نام و اخذ راي از ساعت 9 صبح آغاز شد و در پايان مهلت 10 ساعته قانوني به علت استقبال هم ميهنان عزيز، اين مدت در سراسر كشور تا ساعت 23 تمديد شد.

وزير كشور با بيان اين كه "نتيجه اخذ راي نخستين مرحله انتخابات با مساعدت دست اندركاران اجرايي در داخل كشور و همچنين ستاد انتخابات وزارت امور خارجه براي خارج از كشور در روز 28 خرداد ماه آماده و به اطلاع هم ميهنان عزيز رسيد" تصريح كرد: در اين مرحله، از تعداد 46 ميليون و 786 هزار و 418 نفر واجدان شرايط، 29 ميليون و 400 هزار و 857 نفر در داخل و خارج از كشور راي دادند و درصد مشاركت مردم 84/62 بود، اما از آنجا كه هيچ يك از نامزدها اكثريت آرا را كسب نكردند، انتخابات با حضور آقايان اكبر هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد، دو نامزد رياست جمهوري كه اكثريت آرا به خود اختصاص دادند، به مرحله دوم كشيده شد.

وي توضيح داد: مرحله دوم انتخابات نيز، در 40 هزار و 979 شعبه اخذ راي صورت پذيرفت و از ساعت 9 صبح سوم تير ماه آغاز شد و تا ساعت 23 ادامه يافت و نتيجه اخذ راي در اين مرحله نيز، روز چهارم تير ماه اعلام شد.

به گفته موسوي لاري، در اين مرحله از انتخابات از تعداد 46 ميليون و 811 هزار و 418 نفر واجد شرايط، تعداد 27 ميليون و 959 هزار و 253 نفر در داخل و خارج كشور راي دادند كه ميزان مشاركت مردم 76/59 درصد بود و در نتيجه آن آقاي احمدي نژاد با كسب 17 ميليون و 248 هزار و 782 راي رييس جمهور منتخب ملت گرديد.

وزير كشور در خاتمه، از 8 سال فداكاري و تلاش و مديريت كارآمد سيد محمد خاتمي رييس جمهوري كشورمان قدرداني و براي وي آرزوي سربلندي و سعادت و بهروزي كرد.

موسوي لاري همچنين ضمن تبريك به رييس جمهوري منتخب، ابراز اميدواري كرد كه وي در راستاي اعتلاي ايران اسلامي و خدمت به مردم شريف و بزرگوار كشورمان توفيق يابد.

گفتني است ؛ مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري محمود احمدي نژاد كه بر اساس اصل 110 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري صورت مي گيرد، با حضور بيش از يك هزار تن از شخصيت‌ هاي برجسته كشوري و لشگري و شخصيت ‌هاي خارجي مقيم كشورمان و در حسينيه امام خميني برگزار شد.