ویژه برنامه های شهرستان نظرآباد در هفته دفاع مقدس

سرهنگ بهمن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نظرآباد افزود: هفته دفاع مقدس اگر چه یادآور 8 سال دفاع مقدس و از جنس سخت است ولی در مقابل قطعه ای عاشورا ظهور نموده است که بر این اساس مقام معظم رهبری آن را گنجی عظیم داشته اند، پس باید با برنامه ریزی دقیق این دفاع مقدس به عنوان قله آتش فشان فرهنگی خود را نشان دهد

مهدوی گفت: ستاد هفته دفاع مقدس به همین منظور در شهرستان نظراباد تشکیل شده است و برنامه های این هفته به ستاد ارائه شد که در قالب 72 برنامه پیش بینی شده که در طول هفته دفاع مقدس به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: سر آغاز برنامه های دفاع مقدس با برگزاری یادواره سرداران و 300 شهید شهرستان برگزار شد

مهدوی ادامه داد:امروز طرح ختم قرآن برای شهداء دفاع مقدس در پایگاه های بسیج برگزار می شود و روز یکشنبه 31 شهریور شروع برنامه های دفاع مقدس می باشد که با رژه نیروهای مصلح همزمان با سراسر کشور آغاز می شود.

مهدوی در ادامه گفت: دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس می توان بهرژه 31 شهریور ، برپایی ایستگاه صلواتی در سه نقطه حوزه استحفاظی، نواختن زنگ مقاومت در کلیه مدارس، جنگ دیروز ، جنگ امروز ،سرکشی و دیدار خانواده شهدا و دیدار از خانواده معظم شهدا اشاره کرد.

وی یادآور شد: دوم مهر ماه عصر شعر و خاطره با حضور شاعران بسیجی – یاد یار بی نشان (یادواره شهید احمد متوسلیان) ؛ دیدار از خانواده شهدا ، افتتاح پایگاه امام حسن مجتبی (ع) و ایست و بازرسی نمادین فرهنگی برگزار می شود.

مهدوی بیان کرد: خاطره گویی مادر شهید ، دیدار از آسایشگاه جانبازان ،جشنواره و مسابقه غذاهای محلی اجرا خواهد شد.

وی گلباران مزار شهدای شهرستان نظرآباد، اردوی بهشت زهرا ویژه مادران شهدا و دختران جوان – برگزاری مسابقه ورزشی (تنیس روی میز، تیر اندازی با تفنگ بادی، طناب کشی، مچ اندازی) – یادواره شهید طاهره هاشمی – شرکت کلیه نیروهای بسیجی در مراسم عبادی و سیاسی نماز جمعه ، کوه پیمایی ویژه حلقه های صالحین در عظیمیه کرج ، بررسی و تحلیل عملیات ثامن الائمه (ع) و نشست سیاسی ، دعوت از جانبازان شیمیایی و اردوی تفریحی و تربیتی و برگزاری کارگاه افزایش جمعیت و یادواره شهید طاهره هاشمی اشاره کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه نظرآباد یادآور شدند :سعی شده است تا فضای شهر به مناسبت این هفته نمای خوبی بگیرد و یاد آور روزهای دفاع مقدس باشد .در طول هفته نیز سعی شده با برنامه هایی مانند ،پخش کلیپ دفاع مقدس ، دیدار از خانواده شهدا و ایجاد فضا سازی مناسب در حوزه ها و پایگاه بسیج، برگزاری ایستگاه صلواتی ،برپایی ایستگاه جامع فرهنگی در 3 نقطه از شهر ، توزیع روز شمار (خاطرات و حکایات) دفاع مقدس ، پخش کلیپ و فیلم در مساجد محوری شهر و حضور رزمندگان و جانبازان در مدارس جهت بیان خاطرات دفاع مقدس برگزار کنیم تا به نوبه خود بتوانیم یاد و خاطره این روزها را زنده نگه داریم