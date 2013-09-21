کشف و ضبط 52 قلم اشیا تاریخی در ماکو

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شهرستان ماکو با اعلام این مطلب اظهار داشت: این تعداد از اشیا تاریخی متعلق به دوره های ساسانی – پارت – اشکانی – هزاره اول قبل از میلاد و دوره قاجار است.

عبداله پور این اشیا تاریخی را انواع سکه های برنزی – النگوی برنزی – قمقمه سفالی و سردوک سنگی و استخوانی اعلام کرد.

وی همچنین با بیان اینکه 31 قلم از این اشیا هم تقلبی بوده و هیچ گونه ارزش تاریخی ندارند گفت:همراه با این اشیا 146 قطعه زیور الات مربوط به تاریخ معاصر هم وجود دارد .

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ماکو افزود: این اشیا با همکاری هنگ مرزی پلدشت و یگان حفاظت این اداره از سودجویان آثار تاریخی در حین فروش کشف و ضبط شده است.