رئیس انجمن صنایع و بازرگانی ترکیه خواستار تغییر سیاست خارجی این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" ،"محرم ایلماز" رئیس انجمن بازرگانی و صنایع ترکیه با انتقاد از سیاست خارجی دولت خواستار بازگشت کشورش به جایگاه یک واسطه صادق در منطقه با هدف توسعه وضعیت اقتصادی این کشور شد.

ایلماز که در جمع مشاوران ارشد انجمن صنایع و تجارت ترکیه سخن می گفت به انتقاد از سیاست خارجی دولت ترکیه به ویژه در قبال سوریه پرداخت.

وی در این خصوص گفت: زمانی که مسائل جهان عرب به سوریه کشیده شد، دولت ترکیه ابتدا سعی کرد مسئله را به طور مسالمت آمیز حل کند، اما با بالا گرفتن درگیری ها دولت ترکیه، خود تبدیل به یکی از طرفهای درگیر در سوریه شد.

ایلماز در ادامه افزود : امیدواریم تا سیاست خارجی کشور ما طوری باشد که در چنین مسائلی کشور ما به عنوان یکی از عوامل حل و فصل ماجرا باشد.

وی همچنین اظهارات ضد غربی دولتمردان ترکیه را یکی از دلایل نگرانی ها از سیاست خارجی در داخل و خارج کشور خواند و بر تلاش دولت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا تاکید کرد.

ایلماز خواستار تلاش دولتمردان ترکیه برای پیوستن به مذاکرات تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا شده و گفت کنار گذاشته شدن ترکیه از این مذاکرات قابل قبول نیست .

رئیس انجمن صنایع و تجارت تصریح کرد که کنار گذاشته شدن ترکیه از مذاکرات تجاری اروپا و آمریکا ، موجب زیان 20 میلیارد دلاری اقتصاد ترکیه در سال خواهد شد.