750 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين خواجه‌ زاده ظهر شنبه در نشست خبری آغاز سال تحصیلی جدید با اشاره به کاهش رشد دانش آموزان اول و دوم متوسطه افزود: در سال تحصیلی جدید با رشد تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی روبه رو هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تراکم دانش آموزان در رده های مختلف تحصیلی استان فارس به طور متوسط از میانگین کشور کمتر است به طوریکه در دوره ابتدايي، 22.5 درصد، در دوره راهنمايي 23.7 درصد و در دوره متوسطه عمومي 23.5 درصد تراكم دانش‌آموزي داريم.

دبير پروژه مهر آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه اولویت اول ما تحصیل در مباحث فنی و حرفه ای است، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه بايد نسبت دانش‌آموزان فني و حرفه‌اي به 50 درصد كل دانش‌آموزان متوسطه برسد كه تاكنون اين ميزان در فارس به حدود 44 درصد رسیده که امیدواریم تا سال آينده به بيش از 45 درصد افزایش یابد.

وي تقاضا دختران برای حضور در رشته های تجربی را بیشتر از پسران دانست و افزود: تعداد دختران محصل در رشته تجربي دو برابر پسران است در حالیکه اين تعداد در رشته انساني تا حدودی برابر و در رشته رياضي، پسران دو برابر دختران است.

خواجه‌ زاده در خصوص عدم تناسب نیروی انسانی حاضر در آموزش و پرورش و رشته های تحصیلی، گفت: 52 درصد كل نيروهاي شاغل در آموزش و پرورش فارس را بانوان تشكيل مي‌دهند كه اين درصد در شيراز 55 درصد نيروهاي متوسطه و 75 درصد نيروهاي مدارس ابتدايي است که حدود 12 هزار نفر از كل نيروهاي شاغل در بخش آموزشي، در مدارس ابتدايي فعاليت مي‌كنند و هیچگونه تناسب رشته‌اي مناسبي نداريم.