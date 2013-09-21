به گزارش خبرگزاری مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
سلام علیکم
هفته دفاع مقدس، مجموعهای از برجستهترین افتخارات ملت بزرگ ایران در دفاع از انقلاب، شریعت و اسلام ناب محمدی و دفاع از مرزهای آبی و خاکی میهناسلامی را در خود دارد که دلیرمردانش درخشندهترین و نفیسترین حماسهها را در طول تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشتهاند و امروز نیز کارکنان سلحشور نیروهای مسلح چون بازویی استوار برای دین و کشور و ملت هستند.
همچنان که فرماندهی معظم کل قوا در تجلیل از این جوانمردان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر در مورخه 28/6/91 فرمودهاند:" وجود نیروهاى مسلح مستقل، آگاه، مبتکر، شجاع، فداکار، بدون اینکه گلولهاى هم شلیک بکنند، براى یک کشور امنیتآور است؛ دشمنان را سر جاى خودشان مىنشاند. نیروهاى مسلح یک چنین اهمیتى دارند."
امید است تمامیگامهایی که برای افتخارآفرینی و عزت این ملت سترگ برداشته میشود مورد توجه و عنایت حق تعالی قرار گیرد. از درگاه خداوند متعال، توفیق همه همرزمان ولایتمدار و جان برکف را در شعاع پرمهر حضرتولیعصر(عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا امام خامنهای (مدظله العالی) در راه سربلندی این مکتب و سرزمین مقدس همراه با سلامتی و سعادت مسئلت مینمایم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریادار دکتر حبیب اللّه سیاری
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