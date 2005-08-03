سياستهاي تنظيم بازار نبايد مرغدار را متضرر كند

محمد يوسفي در گفت و گوبا خبر نگار اقتصادي مهربا اشاره به برنامه ريزيهاي صورت گرفته در مورد متعادل كردن بازار مرغ افزود: با توجه به اينكه در حال حاضرتوزيع مرغ در سطح مطلوبي قرار دارد لذا سياستها و بر نامه ريزيهاي صورت گرفته در مورد تنظيم بازار مرغ در كشور نبايد به گونه اي باشد كه موجب متضرر شدن مرغداران شود .

وي گفت: هم اكنون قيمت مرغ در بازار آزاد كيلويي 1400 تا 1450 و در ميادين شهرداري كيلويي1320 تومان بفروش مي رسد و پيش بيني مي شود كه قيمت فعلي مرغ طي هفته هاي آينده تداوم پيدا نكند .

يوسفي تاكيد كرد: متاسفانه دولت قبلي درراستاي تدوين سياستهاي اجرايي خود در زمينه تعديل بازار مرغ توجهي به مرغداران نداشت كه اين امر موجب متضرر شدن دامداران شد و اين در حالي است كه اميد است در دولت آينده اين امر مورد توجه قرار گيرد .

وي با انتقاد از عملكرد شوراي اقتصاد و ستاد تنظيم بازار در زمينه افزايش قيمت نهاده هاي دامي ، گفت: افزايش 30 درصدي قيمت نهاده هاي دامي در سالجاري و عدم اتخاذ هيچ راهكاري در اين زمينه مشكلات بسياري را براي واحدهاي مرغداراي فراهم آورده است .