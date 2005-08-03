  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۷

مدير عامل اتحاديه مرغداران در گفت و گو با "مهر"

سياستهاي تنظيم بازار نبايد مرغدار را متضرر كند

مدير عامل اتحاديه مرغداران گفت: سياستهاي تنظيم بازار مرغ نبايد به گونه اي باشد كه مرغدار متضرر شود .

محمد يوسفي در گفت و گوبا خبر نگار اقتصادي مهربا اشاره به برنامه ريزيهاي صورت گرفته در مورد  متعادل كردن بازار مرغ  افزود: با توجه به اينكه در حال حاضرتوزيع مرغ  در سطح مطلوبي قرار دارد  لذا سياستها و بر نامه ريزيهاي صورت گرفته در مورد  تنظيم بازار مرغ در كشور نبايد به گونه اي باشد كه موجب متضرر شدن مرغداران شود .

وي گفت: هم اكنون  قيمت مرغ در بازار آزاد كيلويي 1400 تا 1450 و در ميادين  شهرداري كيلويي1320 تومان بفروش مي رسد و پيش بيني مي شود كه قيمت فعلي مرغ طي هفته هاي آينده تداوم پيدا نكند .

يوسفي تاكيد كرد: متاسفانه  دولت قبلي درراستاي تدوين  سياستهاي اجرايي خود در زمينه  تعديل  بازار مرغ  توجهي به  مرغداران نداشت  كه اين امر موجب متضرر شدن دامداران شد و اين در حالي است كه اميد است در دولت آينده اين امر مورد توجه قرار گيرد .

وي با انتقاد از عملكرد شوراي اقتصاد و ستاد تنظيم بازار در زمينه افزايش قيمت نهاده هاي دامي ، گفت: افزايش 30 درصدي قيمت نهاده هاي دامي در سالجاري و عدم اتخاذ هيچ راهكاري  در اين زمينه  مشكلات  بسياري را براي واحدهاي مرغداراي فراهم آورده است .

 

کد مطلب 213979

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها