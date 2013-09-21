آثار فرهنگی هنری حوزه دفاع مقدس در پرورش فکری البرز به نمایش درمی آید

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته دفاع مقدس هفته ملی همه ایرانیان است، اظهار داشت: انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل های بعدی ضروری است.



وی گفت: نسل كودك و نوجوان نيازمند آشنايی بيش تر با فرهنگ دفاع مقدس است و اين ايام فرصتی است تا كودكان و نوجوانان را با فرهنگ ايثار و از خود گذشتگی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.



رمضانخانی با اشاره به برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری و ادبی در مراکز کانون در استان افزود: با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی ياد شهيدان را در ذهن كودكان و نوجوانان زنده نگاه داشته و دلاورمردی هايشان را ارج می نهيم.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در این ارتباط گفت: نمايشگاهی از آثار دفاع مقدس كه در مركز شماره يك كانون پرورش فكری برگزار می شود، نقطه عطفی برای كودكان و نوجوانان البرزی است كه انس و الفت بيشتری با وقايع و از خودگذشتگی های دلاوران جنگ تحميلی پيدا كنند.



روايتگری دفاع مقدس، پخش فيلم و انيميشن با موضوع دفاع مقدس در مراكز كانون، برگزاری مسابقه نقاشی در تمام مراكز با موضوع دفاع مقدس، برگزاری مسابقه ادبی در تمام مراكز كانون با موضوع خاطرات دفاع مقدس، ديدار با خانواده های معظم شهدای استان به ويژه شهدای نوجوان، راه اندازی ايستگاه صلواتی در سطح مراكز استان، حضور در گلزار شهدا و تجديد ميثاق با آرمان های شهدای گرانقدر و برگزاری نمايشگاه عكس و پوستر و كتاب در حوزه دفاع مقدس در كليه مراكز كانون از جمله برنامه هایی است که رمضانخانی گفت در طول هفته دفاع مقدس اجرا می شود.

کانون پرورش فکری هشتگرد به نام شهید "خرم جاه" نامگذاری شد



مديركل كانون پرورش فکری استان البرز همچنین از نامگذاری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان مركز هشتگرد به نام شهيد "ايرج خرم جاه" خبر داد و اظهار داشت: این شهید نماد عزت و افتخار برای ايران كوچك است و شناسایی وی بپس از 27 سال در برنامه ماه عسل نشانگر زنده بودن شهيدان است.

وی این نامگذاری را از افتخارات بزرگ کانون پرورش فکری استان البرز دانست.





