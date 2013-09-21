صنعت با رکود 50 درصدی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضوی بعد از ظهر شنبه در نشست تشکل های دولتی و خصوصی اتاق بازرگانی مازندران گفت: در دولت تدبیر و امید، امید را درذهن به صورت توهمی نپرورانیم زیرا در حال حاضر ما با تورم 45 درصدی مواجه هستیم که از دولت آقای روحانی نباید انتظار معجزه داشت و اگر قرار به پایین آوردن تورم باشد این امر فقط با پایین آوردن 20 درصد از تورم حاکم، امکان پذیر است.

رضوی با اشاره به نقش بانکها گفت: اگر قرار است 50درصد نیمه مرده صنعت، به صنعت فعال تبدیل شود باید با بانکها تعامل صورت گیرد.

وی گفت: تورم موجود در کشور کاهش پیدا نمی کند چرا که کسری بودجه عامال اصلی آن است و باید بودجه و ارزش افزوده به بخش دولتی تزریق شود.

رضوی افزود: تنها جایی که عقب نشینی و رکود نداشته است بانکها بوده اند، وی گفت: بحث روان کردن اقتصاد در دولت تدبیر پیش بینی شده و این امر بستگی به تعامل بین بخش خصوص و دولتی دارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر وظیفه دولت ساخت نیست، گفت: بودجه جدیدی نباید تعریف شود و کارهای نظارتی در تسهیل امر اقتصادی باید سرلوحه کارها باشد.

وی گفت: با هر کج روی مبارزه شود و با منافع بخش خصوص معامله نگردد چرا که باید افرادی برای این موضوع انتخاب شوند که اهل تعامل باشند نه معامله.

رضوی در پایان خواستار ایجاد یک لینک گفتگو بین سایت اتاق بازرگانی و بخش خصوص شد تا تبادل نظر براحتی صورت گیرد.