  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۰۱

سعدون زاده:

دولت حق ملت ایران در جنگ علیه کشورمان را پیگیری و مطالبه کند

دولت حق ملت ایران در جنگ علیه کشورمان را پیگیری و مطالبه کند

آبادان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید باید حق مردم ایران در جنگ عراق علیه کشورمان را پیگیری و مطالبه کند.

جواد سعدون زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر آنکه صحبت من اصولی و حقوقی است، افزود: همانطور که می دانید عراق از سوی سازمان ملل متجاوز معرفی شد از این رو حکومت عراق صرف نظر از اینکه قبل از سقوط صدام حسین یا بعد از آن به عنوان یک دولت و به عنوان یک حاکمیت به دلیل اضراری که به جمهوری اسلامی وارد کرده، مسئول است.

وی اظهار کرد: توصیه می کنیم و اصرار داریم تا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و دولت جدید این موضوع را که حق مردم ایران است از مجاری قانونی، بین المللی و دادگاه بین المللی لاهه و سازمان ملل پیگیری کنند.

سعدون زاده تصریح کرد: امید می رود تا از این طریق تمامی زیانهایی مورد تاکید، تائید یا دارای حکم قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس یادآور شد: این مساله به طور قطع به عنوان حق مردم ایران دارای خدشه نیست و در هر موقعیتی و هر دولتی که در عراق روی کار بیاید موظف است که حقوق ملت ایران را تحت هر شرایطی پرداخت کند.

سعدون زاده گفت: ما جزو طرفداران این نظریه هستیم زیرا این حق مردم ایران است و باید تمامی موارد بررسی و پیگیری حقوقی شود و آن حاکمیت و آن کشور ملزم است تا تمامی ضرر و زیانهایی را که به جمهوری اسلامی وارد کرده است را جبران کند.

کد مطلب 2139831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها