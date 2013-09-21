دولت حق ملت ایران در جنگ علیه کشورمان را پیگیری و مطالبه کند

جواد سعدون زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر آنکه صحبت من اصولی و حقوقی است، افزود: همانطور که می دانید عراق از سوی سازمان ملل متجاوز معرفی شد از این رو حکومت عراق صرف نظر از اینکه قبل از سقوط صدام حسین یا بعد از آن به عنوان یک دولت و به عنوان یک حاکمیت به دلیل اضراری که به جمهوری اسلامی وارد کرده، مسئول است.



وی اظهار کرد: توصیه می کنیم و اصرار داریم تا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و دولت جدید این موضوع را که حق مردم ایران است از مجاری قانونی، بین المللی و دادگاه بین المللی لاهه و سازمان ملل پیگیری کنند.



سعدون زاده تصریح کرد: امید می رود تا از این طریق تمامی زیانهایی مورد تاکید، تائید یا دارای حکم قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.



نماینده مردم آبادان در مجلس یادآور شد: این مساله به طور قطع به عنوان حق مردم ایران دارای خدشه نیست و در هر موقعیتی و هر دولتی که در عراق روی کار بیاید موظف است که حقوق ملت ایران را تحت هر شرایطی پرداخت کند.



سعدون زاده گفت: ما جزو طرفداران این نظریه هستیم زیرا این حق مردم ایران است و باید تمامی موارد بررسی و پیگیری حقوقی شود و آن حاکمیت و آن کشور ملزم است تا تمامی ضرر و زیانهایی را که به جمهوری اسلامی وارد کرده است را جبران کند.