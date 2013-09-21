محسن خندان به عنوان شهردار دولت آباد به استانداری اصفهان معرفی شد

محسن کمالی در گفت وگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره جلسه امروز شورای شهر دولت آباد مبنی بر انتخاب شهردار، اظهار داشت: در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد محسن خندان به عنوان شهردار جدید دولت آباد به استانداری اصفهان معرفی شد.

وی با اشاره به ویژگی های شهردار جدید دولت آباد، افزود: گزینه‌های متعددی برای شهرداری دولت آباد توسط اعضای شورای شهر مطرح و در مورد آنها بحث و بررسی شد، اما در نهایت با توانی که در محسن خندان در مورد استفاده

از ایده دیگران، ساختن بر اساس توان موجود، اعلام به موقع حل مشکلات مالی، ارتباط طرح با مردم و تمرکز روی طرح های اجرایی در او دیدیم به همین علت او را مناسبت ترین گزینه جهت تصدی شهرداری دولت آباد دانستیم.



رئیس شورای اسلامی دولت آباد با اشاره به سایر خصوصیات شهردار جدید دولت آباد، ادامه داد: شهردار خود منتخب شده افراد منتخب مردم یک شهر است و مشروعیت اداره امور شهر را به واسطه رایی که مردم به اعضاى منتخب خود در شهر مى دهند، به دست مى آورد، بنابراین باید بتواند شهر را با مدیریت شورایى اداره کند.



وی با اشاره به اینکه تیم اجرایی شهردار جدید دولت آباد باید با روحیه بسیجی به شهر و مردم خدمات ارائه دهند، بیان داشت: شهردار باید کسى باشد که هدف مدیریت شهرى را توسعه بداند، زیرا توسعه با مشارکت مردم امکانپذیر خواهد بود و توسعه با آگاهى و دانایى مردم نسبت به حقوق و تکالیف آنها در قبال اداره امور شهر محقق مى شود.



کمالی با بیان اینکه شهردار منتخب شورا می بایست به مدیریت شهروند محور باور داشته باشد، بنابراین باید بتواند با مردم به گونه ای ارتباط برقرار کند که عوام فریبانه نباشد، اذعان داشت: اعضای دوره چهارم شورای اسلامی

دولت آباد در نظر دارند پروژه‌های عمرانی را با سرعت بیشتری نسبت به دورهای قبل ادامه دهند.

