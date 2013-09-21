خوزستانی ها روزانه 18.38 دقیقه قرآن و ادعیه تلاوت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، لفته منصوری عنوان کرد: براساس نتایج موج چهارم طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی که توسط شورای فرهنگ عمومی کشور در 31 استان و هشت کلان شهر با 17 هزار نمونه آماری در اردیبهشت ماه سال 1391 انجام شد؛ خوزستانی ها اظهار کرده اند: روزانه 18.38 دقیقه قرآن و ادعیه تلاوت می کنند.



منصوری افزود: براساس نتایج موج دوم پژوهش که با همین تعداد جمعیت نمونه آماری و با شرایط تقریبا برابر در اسفند ماه 1388 انجام شده است، سرانه تلاوت روزانه قرآن مجید و ادعیه در استان خوزستان 8.19 دقیقه بوده است. همچنین نتایج موج سوم پژوهش در اردیبهشت ماه سال 1389 از افزایش سرانه به 15.50دقیقه حکایت می کند و نهایتا نتایج موج چهارم در اردیبهشت ماه 91 به18.38 دقیقه رسیده است.



وی عنوان کرد: روند رو به رشد تلاوت قرآن مجید و ادعیه در سه موج بررسی این شاخص در استان خوزستان بیانگر شکوفایی معنوی در استان خوزستان است.



منصوری تصریح کرد: قرائت قرآن مجید و کتابهای ادعیه چون مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه و ... به زبان عربی و یا ترجمه فارسی به دلیل اینکه این متون دینی در قالب کتاب در دسترس انسانها هستند و براساس روایات متواتر از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) موجب آگاهی بخشی، معرفت افزایی و سعادت آفرینی انسان می شوند؛ جزئی از سرانه مطالعه است.

