  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

از سوي فرهنگسراي علوم :

سلسله نشستهاي نقد جامعه شناسي برگزار مي شود

فرهنگسراي علوم اقدام به برگزاري سلسله نشستهاي نقد جامعه شناسي نموده است ، اين نشستها با حضور اساتيد و مدرسين دانشگاه طي 6 جلسه برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر اين نشستها از روز دوشنبه 17مردادماه طي 6 جلسه متوالي با موضوعاتي مانند چرا انسانها شورش مي كنند ، جوان ، مد و زندگي روزمره ، چگونه مي توان هيات علمي در مساجد تشكيل داد، تاثير شغل زنان در تربيت فرزندان ، بررسي ابعاد جامعه شناختي طلاق ، راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش فرار دختران در خانواده برگزار مي شود .

براساس اين گزارش  در اين جلسات ، عوامل مختلف موثر در موضوعات مطرح شده و همچنين راه حلهاي رفع اين مشكلات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گفتني است  اين نشستها در فرهنگسراي علوم واقع در بزرگراه نواب ميدان بريانك ، خيابان شهيد دعوتي ، خيابان شهيد امير قلي بعد از تقاطع خوش جنوبي از ساعت 17 الي 19 برگزار مي شود. 

کد مطلب 213987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها