سلسله نشستهاي نقد جامعه شناسي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر اين نشستها از روز دوشنبه 17مردادماه طي 6 جلسه متوالي با موضوعاتي مانند چرا انسانها شورش مي كنند ، جوان ، مد و زندگي روزمره ، چگونه مي توان هيات علمي در مساجد تشكيل داد، تاثير شغل زنان در تربيت فرزندان ، بررسي ابعاد جامعه شناختي طلاق ، راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش فرار دختران در خانواده برگزار مي شود .

براساس اين گزارش در اين جلسات ، عوامل مختلف موثر در موضوعات مطرح شده و همچنين راه حلهاي رفع اين مشكلات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گفتني است اين نشستها در فرهنگسراي علوم واقع در بزرگراه نواب ميدان بريانك ، خيابان شهيد دعوتي ، خيابان شهيد امير قلي بعد از تقاطع خوش جنوبي از ساعت 17 الي 19 برگزار مي شود.