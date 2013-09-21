پرداخت مستمري به 30 هزار خانوار کمیته امداد استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از پرداخت مستمري به 29 هزار و 815 خانوار کمیته امداد استان بوشهر خبر داد.

فرید محبی اظهار داشت: پرداخت دوره ششم کمک معيشت مددجويی(مستمری شهریور ماه) مددجویان کمیته امداد استان بوشهر به صورت متمرکز و از طریق اداره امور حمایت‌های اجتماعی استان انجام شد.

محبی اذعان داشت: در سال جاری مبلغ 86 میلیارد ریال مستمری به حساب 29 هزار و 815 خانوار مددجوی امداد وطرح شهیدرجایی واریزشده است.

معافیت 6 مددجوکمیته امداد شهرستان جم از خدمت سربازی

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان کنگان از معافیت 6 مددجوکمیته امداد شهرستان جم از خدمت سربازی خبر داد.

مسلم انیژپور اظهار داشت: شش نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان جم از خدمت سربازی معاف شدند و این معافیت به دلیل رفتن این افراد به بازار کار و استقلال خانواده هایشان بوده است .

وی افزود: همگی این مددجویان به دلیل فوت پدر به نوعی خود سرپرست خانوار بودند.

جلسه هماهنگی برگزاری جشن عاطفه ها شهرستان بوشهر برگزار شد

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بوشهر از برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری جشن عاطفه ها با نیروی مقاومت بسیج شهرستان بوشهرخبر داد.

علی حیدری اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن سال تحصیلی و جمع آوری کمک برای دانش آموزان بی بضاعت دستگاه ها و ارگانهایی که میتوانند کمیته امداد را در این راستا کمک کنند باید به کمیته امداد یاری رسانند.

وی افزود : در سالهای گذشته شاهد همکاری خوب نهادهایی مانند آموزش و پرورش و بسیج بودیم که این همکاری موجب رشد خوب کمک های مردمی و جمع آوری 239میلیون ریال کمک نقدی و 872 میلیون ریال کمک غیر نقدی شد.

حیدری عنوان کرد: امسال نیز برنامه های مختلفی مانند طرح احسان دانش آموز، رابطین فرهنگی و... را در دستور کار خود داریم.

دشتی جانشین فرمانده سپاه شهرستان بوشهر نیز در این جلسه گفت: کمیته امداد الگوی فرهنگسازی خصایص خوب و نیکو در کشور است و یکی از بهترین این خصوصیت ها گسترش فرهنگ انفاق و کمک به نیازمندان است.

پرداخت حق بیمه اجتماعی 544خانواردر شهرستان دشتی

مدير کميته امداد شهرستان دشتی از پرداخت حق بیمه اجتماعی 544خانواردر شهرستان دشتی خبر داد.

احمد رضا بحرینی اظهار داشت: یک ميليارد و 520 ميليون ريال جهت پرداخت حق بيمه ي تامين اجتماعي مددجويان کميته امداد اين شهرستان واریز شد.

وی افزود: اين مبلغ طي 5 ماهه نخست سال جاري جهت بيمه و سرانه ي درمان مددجويان تحت حمايت و مجريان طرح هاي اشتغال اين نهاد در شهرستان پرداخت شده است.مدير کميته امداد شهرستان در ادامه تصريح کرد: اين مبلغ بابت حق بيمه ي 544 خانوار از مددجويان تحت حمايت در اين شهرستان به حساب تامين اجتماعي واريز شده است.

بحرینی در ادامه سخنان خود با بيان اينکه رويکرد جديد کميته امداد توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت است عنوان کرد: يکي از راهکارهاي مناسب جهت توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت، پوشش بيمه اي آنهاست چراکه با بهره مندي آنان از خدمات بيمه ي تامين اجتماعي بخش عمده اي از مشکلات و نارسائي هاي آنان حل می‌شود.

برگزاری دو دوره آموزشی چرم دوزی و کامپیوتر برای مددجویان شهر شنبه

مدير کميته امداد شهرستان دشتی گفت: دو دوره آموزشی برای مددجویان و فرزندان آنها در شهر شنبه برگزار شد.

احمد رضا بحرینی اظهار داشت: این دوره در رشته های چرم دوزی و کامپیوتر جهت 50نفر برگزار گردیده و هزینه بالغ بر200میلیون ریال در برداشته است.

بحرینی بیان داشت: ايجاد اشتغال و توانمندي مددجويان مهمترين هدف ا اجراي اين دوره هاي آموزشي است.

مدير کميته امداد دشتی گفت: مددجويان زيرپوشش اين نهاد با استفاده از تسهيلات اشتغال‌زایی مشغول به کار مي شوند و پس از خودکفايي از چرخه حمايت امداد خارج مي شوند.