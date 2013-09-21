کاهش مصرف گوشت قرمز درعدم ابتلا به سرطان‌ مؤثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا‌زاده‌مافی افزود: عادات غذایی و سبک زندگی افراد تا حد زیادی روی عمده بیماری‌ها از جمله سرطان‌ مؤثر است.

وی بیان کرد: درصد قابل توجهی از موارد بروز و یا عود سرطان، ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و عادات غذایی افراد از قبیل سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، بی‌تحرکی و تغذیه نامناسب دارند.

رضا‌زاده مافی در این زمینه تصریح کرد: برای داشتن زندگی سالم باید ضمن تغذیه مناسب، سیگار را ترک کرده و فعالیت مناسب بدنی را در برنامه روزانه خود قرار دهیم.

این پزشک متخصص بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت گفت: بهترین رژیم غذایی برای مبارزه با سرطان، یک رژیم غذایی است که میوه‌ها، سبزیجات، غلات، مغزها (مثل آجیل) و حبوبات اجزای عمده آن را تشکیل دهند.

رضازاده‌مافی به افراد توصیه کرد: حتما به وعده غذایی صبح خود مقداری میوه اضافه کنید، یک ظرف سالاد همراه نهار خود میل کنید، به ساندویچ خود گوجه فرنگی و کاهو اضافه کنید و مدتی بعد از نهار نیز میوه میل کنید.

وی یک وعده غذایی سبک شامل سبزیجات پخته را بهترین انتخاب برای شام دانست و تأکید کرد: سعی کنید همیشه نان سبوس‌دار مصرف کنید و به یاد داشته باشید که میوه بهترین عصرانه و دسر است.

گیاهخواران کمتر به سرطان مبتلا می شوند

پزشک متخصص بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت با بیان اینکه مصرف غذاهای حاوی فیبر باید در یک رژیم غذایی سالم وجود داشته باشند، گفت: غلات سبوس‌دار، حبوبات، سبزیجاتی نظیر کلم بروکلی، اسفناج، کاهو، ذرت، هویج، گوجه فرنگی و سیب‌زمینی حاوی فیبر بسیار زیادی هستند.

این متخصص رادیوتراپی ادامه داد: میوه‌هایی نظیر تمشک، سیب، گلابی، توت‌فرنگی، موز، شاتوت، انبه، زردآلو، مرکبات، آلو، کشمش و میوه‌‌های خشک شده نمونه‌های دیگری از مواد غذایی حاوی فیبر زیاد هستند.

وی بیان کرد: مواد غذایی نظیر گوشت، لبنیات، شکر، نان سفید و برنج سفید فاقد فیبر هستند.

رضازاده‌مافی تصریح کرد: افرادی که رژیم گیاهخواری دارند، 50 درصد کمتر به سرطان مبتلا می‌شوند،براین اساس سعی کنید گوشت کمتری مصرف کنید و در رژیم غذایی خود گوشت سفید مانند گوشت مرغ، ماهی و بوقلمون را جایگزین گوشت قرمز کنید.

وی بیان کرد: حتی‌الامکان از مصرف گوشت‌های فرآوری شده نظیر سوسیس، کالباس و گوشت دودی خودداری کنید.

فلفل‌دلمه مجموعه‌ای غنی از انواع ویتامین است

کارشناس تغذیه بیمارستان شهید بهشتی با تاکید بر توجه جدی خانواده‌ها به مصرف سبزیجات در رژیم غذایی، گفت: فلفل‌دلمه با دارا بودن انواع ویتامین‌های گروه B، ویتامین E، C و K انتخابی مناسبی برای مصرف روزانه و تامین ویتامین بدن است.

فاطمه امیری افزود: فلفل‌دلمه در انواع مختلفی در طبیعت یافت می‌شود که هرکدام خواص ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به ترکیبات املاح و مواد معدنی موجود در فلفل‌دلمه‌ اظهار کرد: این سبزی حاوی آهن، مس، کلسیم، پتاسیم، فسفر، منیزیم و زینک است.

این کارشناس تغذیه وجود ترکیبات آنتی‌اکسیدان در فلفل‌دلمه را ویژگی بسیار قابل‌توجهی برشمرد و گفت: پوست و گوشت فلفل‌دلمه‌ای حاوی مقادیر بالایی از آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند کاروتنوئید و فلاوونوئید است که قابلیت دفاع بردن در برابر رادیکال‌های آزاد و بیماری‌هایی مانند سرطان را افزایش می‌دهد.

امیری ادامه داد: انواع رسیده‌تر فلفل‌دلمه که به رنگ قرمز متمایل می‌شوند از میزان آنتی‌اکسیدان بیشتری برخوردار هستند.

وی در رابطه با خواص ویژه فلفل‌دلمه‌های قرمز رنگ، اضافه کرد: کریپتوگزانتین و بتاکاروتن موجود در فلفل‌دلمه‌ای قرمز رنگ نیز تبدیل به ویتامین A می‌شود.

کارشناس تغذیه بیمارستان شهید بهشتی یادآور شد: بیش از 90 درصد فلفل‌دلمه از آب تشکیل شده و کم‌کالری بودن آن در کنار فیبرهایی که سبب کاهش اشتها می‌شود، موجب تاثیر مثبت مصرف آن در افراد دارای اضافه وزن می‌شود.