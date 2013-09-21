امضاي تفاهمنامه ميان پيشگامان، پارك علم و فناوري و بنياد نخبگان يزد/ آغاز به كار بورس ايده

به گزارش خبرنگار مهر، احسان فرشادي، مديرعامل شركت دانش بنيان پيشگامان كوير، بعد از ظهر شنبه در نشستي در پاسخ به سئوال مهر در مورد ايده هاي در دست بررسي و قرار گرفته بر روي سايت بورس ايده اظهار داشت: امروز سامانه بورس ايده با 25 ايده مكتوب رونمايي مي شود ضمن اينكه هزار و 700 ايده اي كه از سال گذشته در جشنواره ايده هاي برتر به دبيرخانه جشنواره در پارك علم و فناوري رسيده است نيز هم اكنون در دست بررسي است و به زودي بر روي سامانه بورس ايده قرار خواهد گرفت.

وي بيان كرد: بقيه ايده ها نيز از اين به بعد بر روي سايت ايده قرار خواهند گرفت.

فرشادي در مورد سئوال ديگر مهر مبني بر مذاكره اين بورس با مراكز آموزش عالي و آموزش و پرورش نيز يادآور شد: با ارگانهاي مختلفي نظير دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش وارد مذاكره شده ايم.

رئيس پارك علم و فناوري يزد نيز در اين نشست با اشاره به ايده هاي متعددي كه طي 10 سال برگزاري جشنواره ايده هاي برتر به استان يزد رسيده است، افزود: متاسفانه اقدامي براي ساماندهي اين ايده ها صورت نگرفته بود.

محمدعلي امراللهي عنوان كرد: با توجه به اينكه تعداد ايده ‌هاي رسيده به دبيرخانه بسيار بالا و برخي از ايده‌ها نيز قابل توجه بود، به فكر ايجادبورس ايده در استان يزد افتاديم.

امراللهي خاطرنشان كرد: در همين راستا تفاهم‌ نامه‌ اي ميان پارك علم و فناوري، بنياد نخبگان و گروه تعاوني پيشگامان امضا شد و طي آن سايت اين بورس راه ‌اندازي و از آن رونمايي شد.

رئيس پارك علم و فناوري يزد، هدف از راه‌اندازي بانك بورس ايده را ساماندهي ايده‌هاي رسيده به جشنواره اعلام كرد و افزود: در تلاش براي برقراري ارتباط ميان و مراكز فناوري و ايده ‌پردازان هستيم.

رئيس بنياد نخبگان استان يزد نيز در اين نشست، پيشنهاد راه‌اندازي بورس ايده را بسيار مبارك خواند و افزود: اميدواريم در تبديل ايده به ثروت گام مناسبي در اين استان برداشته شود.

قاسم اميريان با بيان اينكه بنياد نخبگان تمام تلاش خود را براي فعاليت خوب اين بانك ايده پردازي به كار مي‌گيرد، اظهار اميدواري كرد: ايده‌هاي خلاقانه نخبگان كشور به ويژه استان يزد، كاربردي شده و توليد ثروت بيانجامند.

مديرعامل گروه تعاوني پيشگامان نيز در اين مراسم اظهار داشت: پيشگامان براي اينكه به راه خود ادامه دهد، بايد بتواند طرح‌هايي ارائه دهد كه درآمدزا و به روز باشد.

محمدرضا رضايي‌نژاد بيان كرد: گروه تعاوني پيشگامان، شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و كمك به رشد جامعه را وظيفه خود مي‌داند و در اين طرح نيز در راستاي نخبه‌پروري قدم بر مي‌دارد.

وي تصريح كرد: در ميان ايده‌هاي ارائه شده به اين بانك، به دنبال ايده و روشي هستيم كه استان يزد را رشد دهد.

رضايي‌نژاد با بيان اينكه در كل عملياتي كه در حال انجام است، بايد به دنبال بقاي تعاوني باشيم، تصريح كرد: در اين راستا آماده همكاري با پارك علم و فناوري و بنياد نخبگان هستيم.

وي با اشاره به شرايط استفاده حمايت از ايده‌هاي ثبت شده در اين بانك ايده، تاكيد كرد: ايده بايد درآمدزا باشد و نخستين اقدام از نظر ما، بررسي ايده از نظر اقتصادي است.

در اين مراسم تفاهم ‌نامه ‌اي سه جانبه ميان پارك علم و فناوري يزد، بنياد نخبگان و گروه تعاوني پيشگامان به امضا رسيد.