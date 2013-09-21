به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالحسینی در مراسم افتتاح فاز دو بیمارستان فوق تخصصی رضوی و بزرگترین مرکز هسته‌ای کشور اظهار کرد: بیمارستان رضوي با همه بيمه ها قرارداد منعقد كرده است و به دنبال تكريم بيماران است.

وي با اشاره به اينكه يكي از خلاهايي ما در زمينه طب هسته اي است، ادامه داد: احداث پیشرفته ترین مرکز پزشکی هسته ای بيمارستان رضوي به منظور رفع كاستي ها و خلاها در دستور كار قرار گرفت.

عبدالحسيني تصريح كرد: 150 مقاله در ژورنال های دنیا از سوی بیمارستان رضوی ثبت شده و اين بيمارستان كنگره هاي علمي بسياري را برگزار كرده است.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی از برگزاري 70 کنگره بزرگ علمی در بيمارستان رضوي خبر داد و افزود: فاز دو این بیمارستان و سیستم پزشکی هسته‌ای با 8 هزار متر مربع ساختمان و در 6 طبقه ساخته شده و در طبقه اول این بیمارستان 7 اتاق عمل فوق‌ پیشرفته و تجهیز شده قرار دارد.

وي با اشاره به اينكه بي ترديد مديريت اسلامي موجب پيشرفت و حركت در مسير توسعه مي شود، تاكيد كرد: 18 واحد آپارتمانی ویژه برای توسعه توریست‌درمانی در فاز 2 بيمارستان در نظر گرفته شده و 200 تخت نيز در سطح‌های مختلف ایجاد شده است.

به گفته وي هزینه‌هاي اين بيمارستان برابر با هزینه‌های قانونی کشور است.