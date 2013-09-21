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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

عبدالحسيني:

بیمارستان فوق تخصصی رضوی با همه بيمه‌ها قرارداد دارد

بیمارستان فوق تخصصی رضوی با همه بيمه‌ها قرارداد دارد

مشهد - خبرگزاري مهر: رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی گفت: اين بیمارستان با همه بيمه ها قرارداد منعقد كرده است و در اين راستا احداث پیشرفته ترین مرکز پزشکی هسته ای در منطقه از دستاوردهاي چشم گير بيمارستان رضوي است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالحسینی در مراسم افتتاح فاز دو بیمارستان فوق تخصصی رضوی و بزرگترین مرکز هسته‌ای کشور اظهار کرد: بیمارستان رضوي با همه بيمه ها قرارداد منعقد كرده است و به دنبال تكريم بيماران است.

وي با اشاره به اينكه يكي از خلاهايي ما در زمينه طب هسته اي است، ادامه داد: احداث پیشرفته ترین مرکز پزشکی هسته ای بيمارستان رضوي به منظور رفع كاستي ها و خلاها در دستور كار قرار گرفت.  

عبدالحسيني تصريح كرد: 150 مقاله در ژورنال های دنیا از سوی بیمارستان رضوی ثبت شده و اين بيمارستان كنگره هاي علمي بسياري را برگزار كرده است.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی از برگزاري  70 کنگره بزرگ علمی در بيمارستان رضوي خبر داد و افزود: فاز دو این بیمارستان و سیستم پزشکی هسته‌ای با 8 هزار متر مربع ساختمان و در 6 طبقه ساخته شده و در طبقه اول این بیمارستان 7 اتاق عمل فوق‌ پیشرفته و تجهیز شده قرار دارد.

وي با اشاره به اينكه بي ترديد مديريت اسلامي موجب پيشرفت و حركت در مسير توسعه مي شود، تاكيد كرد: 18 واحد آپارتمانی ویژه برای توسعه توریست‌درمانی در فاز 2 بيمارستان در نظر گرفته شده و 200 تخت نيز در سطح‌های مختلف ایجاد شده است.

به گفته وي هزینه‌هاي اين بيمارستان برابر با هزینه‌های قانونی کشور است.  

 

 

کد مطلب 2139907

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