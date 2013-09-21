بارش باران در بیش از 7 استان /کاهش 6 درجه ای دما در نیمه شمالی کشور

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان این مطلب افزود: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی این هفته یک سامانه بارشی در شمال دریای سیاه تشکیل میشود که امواج با دامنه کوتاه این سامانه به تناوب از نوار شمالی عبور میکند و سبب ناپایداری جوی به صورت بارش باران در این مناطق میشود.
به گفته وی، بر این اساس فردا بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و از بعدازظهر بارش باران در استانهای گیلان و مازندران و در روز دوشنبه بارش مداوم باران در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و بارش باران گاهی با رعد و برق گاهی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و خراسان شمالی پیشبینی میشود که شدت بارش در استان گیلان بیشتر خواهد بود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه در روز سهشنبه نیز بارش پراکنده باران در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل انتظار میرود، اظهار داشت: در عین حال در روز چهارشنبه نیز بارش مداوم باران در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و اردبیل پیشبینی شده است.
امیدوار با تاکید بر اینکه طی روزهای یکشنبه تا سهشنبه خلیجفارس و در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه دریای خزر مواج خواهد بود، تصریح کرد: دمای هوا در نیمه شمالی کشور طی روزهای یکشنبه و دوشنبه سه تا پنج درجه کاهش، در روز سهشنبه دو تا سه درجه افزایش و سپس در روز چهارشنبه چهار تا شش درجه کاهش مییابد.
وی افزود: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد که با استقرار جریانات ناپایدار در نیمه شمالی کشور تا روز سهشنبه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در شمال غرب و سواحل دریای خزر و همچنین دامنههای جنوبی البرز افزایش ابر، در برخی نقاط بارش گاهی با رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود که این وضعیت تا اواسط هفته در دریای خزر به تناوب ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر در روزهای پایانی هفته با نفوذ زبانه پرفشار به نیمه شمالی علاوه بر بارش در سواحل شمالی، انتظار کاهش محسوس دما نیز در این نیمه کشور پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع هواشناسی یادآور شد: فردا آسمان پایتخت کمی ابری در ارتفاعات همراه با افزایش ابر، گاهی وزش باد است که حداقل و حداکثر دما در این روز به 22 و 32 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
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