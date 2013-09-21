مدير کل توسعه منابع انساني، تشکيلات و آموزش نهاد رياست جمهوري منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اين حکم به شرح زير است:
جناب آقاي غلامعباس ظفري
نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرايي و مديريتي جنابعالي، بنا به پيشنهاد معاون محترم پشتيباني و تحول اداري به موجب اين حکم به سمت مدير کل توسعه منابع انساني، تشکيلات و آموزش نهاد رياست جمهوري منصوب ميشويد.
بديهي است ضرورت برنامهريزي در امر مديريت منابع انساني و استفاده صحيح و شايسته از تمامي ظرفيتهاي انساني در دسترس، ايجاب مينمايد تا با نگرشي سيستمي، نسبت به بازنگري و اصلاح ساختار، به گونهاي که شاهد سازماني توانمند، پاسخگو، روان و منظم و منضبط در نهاد باشيم اقدام نماييد و تحقق اين مهم، امري است که اهتمام هر چه بيشتر جنابعالي را در اين خصوص طلب مينمايد.
اميد است با عنايت الهي و همکاري همکاران نهاد و دستگاههاي ذيربط، در انجام وظايف قانوني و حسن جريان امور، با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
مرتضي بانک
معاون کل سرپرست نهاد
نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرايي و مديريتي جنابعالي، بنا به پيشنهاد معاون محترم پشتيباني و تحول اداري به موجب اين حکم به سمت مدير کل توسعه منابع انساني، تشکيلات و آموزش نهاد رياست جمهوري منصوب ميشويد.
بديهي است ضرورت برنامهريزي در امر مديريت منابع انساني و استفاده صحيح و شايسته از تمامي ظرفيتهاي انساني در دسترس، ايجاب مينمايد تا با نگرشي سيستمي، نسبت به بازنگري و اصلاح ساختار، به گونهاي که شاهد سازماني توانمند، پاسخگو، روان و منظم و منضبط در نهاد باشيم اقدام نماييد و تحقق اين مهم، امري است که اهتمام هر چه بيشتر جنابعالي را در اين خصوص طلب مينمايد.
اميد است با عنايت الهي و همکاري همکاران نهاد و دستگاههاي ذيربط، در انجام وظايف قانوني و حسن جريان امور، با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
مرتضي بانک
معاون کل سرپرست نهاد
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