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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۴۵

مدير کل توسعه منابع انساني، تشکيلات و آموزش نهاد رياست جمهوري منصوب شد

مدير کل توسعه منابع انساني، تشکيلات و آموزش نهاد رياست جمهوري منصوب شد

معاون کل سرپرست نهاد رياست جمهوري در حکمي غلامعباس ظفري را به عنوان مدير کل توسعه منابع انساني، تشکيلات و آموزش نهاد رياست جمهوري منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اين حکم به شرح زير است:

جناب آقاي غلامعباس ظفري

نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرايي و مديريتي جنابعالي، بنا به پيشنهاد معاون محترم پشتيباني و تحول اداري به موجب اين حکم به سمت مدير کل توسعه منابع انساني، تشکيلات و آموزش نهاد رياست جمهوري منصوب مي‌شويد.

بديهي است ضرورت برنامه‌ريزي در امر مديريت منابع انساني و استفاده صحيح و شايسته از تمامي ظرفيت‌هاي انساني در دسترس، ايجاب مي‌نمايد تا با نگرشي سيستمي، نسبت به بازنگري و اصلاح ساختار، به گونه‌اي که شاهد سازماني توانمند، پاسخگو، روان و منظم و منضبط در نهاد باشيم اقدام نماييد و تحقق اين مهم، امري است که اهتمام هر چه بيشتر جنابعالي را در اين خصوص طلب مي‌نمايد.

اميد است با عنايت الهي و همکاري همکاران نهاد و دستگاه‌هاي ذيربط، در انجام وظايف قانوني و حسن جريان امور، با رعايت اصول قانونمداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.

مرتضي بانک

معاون کل سرپرست نهاد
کد مطلب 2139917

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