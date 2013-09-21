https://mehrnews.com/xpchh ۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۴۰ کد مطلب 2139941 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۴۰ خبر فوری/ 25 نفردر انفجار بغداد کشته شدند انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهرک صدر بغداد 25 کشته برجای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر ، دقایقی قبل شبکه المیادین از کشته شدن 25 نفر در انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهرک صدر بغداد پایتخت عراق خبر داد. کد مطلب 2139941 کپی شد مطالب مرتبط واکنش النجیفی به انفجارهای تروریستی/ 210 نفر در حملات تکفیریها کشته و زخمی شدند برچسبها عراق شهرک صدر
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