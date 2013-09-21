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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۴۰

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25 نفردر انفجار بغداد کشته شدند

25 نفردر انفجار بغداد کشته شدند

انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهرک صدر بغداد 25 کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دقایقی قبل شبکه المیادین از کشته شدن 25 نفر در انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهرک صدر بغداد پایتخت عراق خبر داد.

کد مطلب 2139941

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