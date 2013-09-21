عقب ماندگی گلستان در رشته های پزشکی جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهردوی عصر شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی برای بکارگیری ظرفیت نمایندگی در خبرگان رهبری در توسعه برنامه های فرهنگی اعلام آمادگی کرد.

آیت الله حسینی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته، توجه به مسائل فرهنگی و بکارگیری تمام ظرفیت استان برای پیشبرد برنامه های دانشگاه آزاد استان گلستان را خواستار شد و افزود: شاهد اجرای برنامه های فرهنگی مناسبی در دانشگاه آزاد اسلامی هستیم با این وجود برنامه های فرهنگی دانشگاه توسعه یابد تا بتوان با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله ای شایسته داشت.

وی عنوان کرد: تعامل مسئولان استانی دانشگاه آزاد با مسئولین اجرایی استان و برنامه ریزان فرهنگی در قالب هیات امنای استانی تضمین کننده رشد روز افزون دانشگاه خواهدبود.

حسین عجم نوروزی رییس منطقه 27 دانشگاه و دبیر هیات امنای استانی دانشگاه آزاد از توجه ویژه آیت الله حسینی شاهرودی عضو خبرگان رهبری به دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان و حمایت و راهنمایی از برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تشکر و قدردانی کرد و گزارشی از تشکیل اولین جلسه هیات امنای استانی و نحوه تشکیل دبیرخانه منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان را ارائه کرد.

وی همچنین با بیان مقایسه ای وضعیت آموزش عالی در استان گلستان در برابر استان های پیشرو به ارایه گزارشی از وضعیت آموزش عالی و نحوه گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در واحدهای مختلف استان پرداخت.