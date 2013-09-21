  1. استانها
  2. یزد
۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۰۶

در مسابقات قهرماني كشور/

27 مدال طلا از آن كاراته بازان ثامن الحجج يزد شد

27 مدال طلا از آن كاراته بازان ثامن الحجج يزد شد

يزد - خبرگزاري مهر: تيم ثامن الحجج استان يزد 27 مدال طلا در مسابقات قهرماني كاراته كشور كسب كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سبک شیتو ریو ایران، طي دو روز گذشته به میزبانی هیئت کاراته استان یزد و حمایت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) استان یزد برگزار شد و تیم ثامن الحجج(ع) استان یزد قهرمان شد.

بر اساس اين گزارش، مسابقات کاراته قهرمانی کشور به میزبانی سبک شیتوریو کاراته استان یزد و با حمایت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) استان یزد در سالن خانه کاراته استان یزد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد، 16 استان با تعداد 448 نفر شرکت کردند و در مجموع تیمی، تیم ثامن الحجج(ع) استان یزد با اقتدار مقام قهرمانی کشور را کسب كرد.

تیم  ثامن الحجج (ع) استان یزد در مجموع رده های سنی، 27 مدال طلا کسب كرد و با اقتدار مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کرد و تیم های تهران با هشت مدال طلا و قم با پنج مدال طلا، مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

کد مطلب 2139946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها