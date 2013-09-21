27 مدال طلا از آن كاراته بازان ثامن الحجج يزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سبک شیتو ریو ایران، طي دو روز گذشته به میزبانی هیئت کاراته استان یزد و حمایت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) استان یزد برگزار شد و تیم ثامن الحجج(ع) استان یزد قهرمان شد.

بر اساس اين گزارش، مسابقات کاراته قهرمانی کشور به میزبانی سبک شیتوریو کاراته استان یزد و با حمایت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) استان یزد در سالن خانه کاراته استان یزد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد، 16 استان با تعداد 448 نفر شرکت کردند و در مجموع تیمی، تیم ثامن الحجج(ع) استان یزد با اقتدار مقام قهرمانی کشور را کسب كرد.

تیم ثامن الحجج (ع) استان یزد در مجموع رده های سنی، 27 مدال طلا کسب كرد و با اقتدار مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کرد و تیم های تهران با هشت مدال طلا و قم با پنج مدال طلا، مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.