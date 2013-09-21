6 مجتمع گردشگری در ازنا ایجاد می شود/ پیگیری برای احداث موزه

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های موجود، شهرستان ازنا می تواند تبدیل به قطب بزرگ گردشگری در غرب کشور شود افزود: متاسفانه تا کنون گامی در راستای تحقق این امر برداشته نشده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ازنا با اشاره به اینکه فعالیت این اداره از ابتدای تیر ماه سال جاری آغاز شده است اظهار داشت: با توجه به این موضوع بودجه ای برای اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ازنا در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی برای ایجاد 6 مجتمع گردشگری در شهرستان ازنا انجام شده است ادامه داد: این مجتمع ها در جاده های ورودی شهر ازنا و روستاهای هدف گردشگری استقرار خواهند یافت و با بهره برداری از آنها چهره گردشگری شهرستان ازنا دگرگون خواهد شد.

خلیلی همچنین با اشاره به عقب ماندگی شهرستان ازنا در بخش صنایع دستی افزود: تلاش می کنیم با برگزاری کلاس های آموزشی فشرده این عقب ماندگی جبران شود و گامی در راستای ایجاد اشتغال خانگی برداشته شود.

وی با بیان اینکه همه شهرستان های لرستان دارای موزه هستند از پیگیری برای ایجاد موزه در شهرستان ازنا خبر داد و یادآور شد: کمپ شهرستان ازنا نیز در سال جاری به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ازنا با بیان اینکه پس از استقرار این اداره در شهرستان ازنا بیش از 87 مورد استعلام مردمی پاسخ داده شده است افزود: پیش از این مردم شهرستان ازنا برای انجام کارهای اداری به شهرستان های مجاور مراجعه می کردند.