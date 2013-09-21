300 معلم پلدختری در کلاسهای ضمن خدمت شرکت کردند

بهمن دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد یکهزار فرهنگی و حدود هشت هزار دانش آموز در قالب 117 واحد آموزشی برای سال تحصیلی جدید ساماندهی شده اند.

وی تراکم دانش آموزان در شهرستان پلدختر را 20 نفر اعلام کرد و گفت: برای کیفیت بخشی به امر تعلیم و تربیت در پایه های سوم ابتدایی و اول متوسطه اول تعداد 300 فرهنگی در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت شرکت کرده اند که دوره های تکمیلی در آبان ماه برگزار می شود.

وی افزود: فضاهای آموزشی که نیاز به تعمیر و تجهیز داشته آماده سازی شده و آماده حضور دانش آموزان و همکاران فرهنگی است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پلدختر اظهار داشت: امروز مانور بازگشایی مدارس برگزار شد و جشن جوانه ها و شکوفه ها روز 31 شهریورماه و جشن بازگشایی مدارس روز دوشنبه با حضور فرهنگیان، مسئولان، خانواده های شهدا و ایثارگران برگزار خواهد شد.