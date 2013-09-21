برداشت آلو در كوهسرخ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس جهاد كشاورزي كوهسرخ از برداشت آلو از باغات اين منطقه خبر داد.

رضا علي اكبري با بيان اينكه در منطقه كوهسرخ 310 هكتار باغ آلو وجود دارد اظهار كرد: از اين مقدار از باغ هاي آلو 280 هكتار آن بارور و 30 هكتار غير بارور است.

رئیس جهاد کشاورزی کوهسرخ با بيان اينكه ازهرهكتار باغ آلو به طور ميانگين 7 تن محصول برداشت مي شده است، گفت: با توجه به سرماي اواخر اسفندماه سال گذشته و تگرگ و طوفان بهار سال جاري به اين باغ ها 15 درصد خسارت وارد شده است.

علی اکبری مهمترين ارقام آلوي منطقه را از نوع آلو بخارا، آلوزرد، آلو سياه، آلو استنلي نام برد كه به صورت تازه خوري و خشكبار مورد استفاده قرار مي گيرد تصريح كرد: پيش بيني مي شود امسال بيش از 200 تن آلو برداشت شود.

پنج هزار تن پسته خشک از خليل آباد برداشت مي شود

رئیس جهاد کشاورزی خلیل‌آباد گفت: بیش از پنج هزار تن پسته خشک از خليل آباد برداشت مي شود.

علی نصیری با بيان اينكه همكنون برداشت پسته از سطح 3 هزار و 800 هکتار باغات پسته شروع شده است اظهار كرد: عملیات فرآوری پسته‌های جمع‌آوری شده در 14 ترمینال ضبط پسته در سطح منطقه انجام می‌شود و در همین راستا 50 دستگاه پوست‌گیر خانگی نيز فعال هستند.

رئیس جهاد کشاورزی خلیل‌آباد با بين اينكه بیشترین ارقام پسته در شهرستان خلیل‌آباد به ترتیب فندقی، کله قوچی و بادامی است تصريح كرد: پسته خلیل‌آباد به کشورهای حوزه خلیج فارس، چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی صادر مي شود.

نصیری پسته منطقه خلیل‌آباد را دارای مرغوبیت خاصی دانست که در دیگر پسته‌های تولیدی استان به جهت نازکی پوست مشاهده نمی‌شود، بیان كرد: آموزش کشاورزان و بازدیدهای دوره‌ای کارشناسان از باغات پسته شهرستان موجب افزایش راندمان تولید اين محصول در منطقه شده است.