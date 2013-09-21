به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت امنای تکیه ابوالفضلی نیشابور از برگزاری محفل انس با قرآن توسط این تکیه در فرهنگ‌سرای سیمرغ این شهر خبر داد.

محمدمهدی اسدی اظهار کرد: با توجه به اینکه فرهنگ‌سرای مذکور به‌مدت یک هفته در اختیار ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس قرار گرفته است، ما نیز در مشارکت با این ستاد برنامه ای مشترک را با دارالقرآن ناحیه مقاومت بسیج نیشابور برگزار می‌کنیم.

عضو هیئت امنای تکیه ابوالفضلی نیشابور بیان کرد: میهمان ویژه این محفل استاد سیدجواد حسینی قاری بین‌المللی از شهر مشهد مقدس است.

اسدی گفت: هیئت امنای تکیه تصمیم گرفت پس از مدت ها توقف، دوباره جلسه دعای کمیل شب‌های جمعه را در این مکان مقدس، احیا کند.

وی با گرامی‌داشت یاد مرحوم علی‌اکبر برفرازی، بیان کرد: محسن طاهری مداح برجسته تهرانی برای آغاز دوره جدید جلسه، دعای کمیل را قرائت می‌کنند.

مسابقه رالی جانبازان خراسان رضوی در نیشابور به ایستگاه آخر رسید

معاون مدیرکل و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیشابور از پایان رقابت یک روزه رالی جانبازان استان خراسان رضوی در نیشابور خبر داد.

موسی سلیمانی اظهار کرد: 150 نفر جانباز از شهرستان‌های خراسان رضوی در این دوره از مسابقات رقابت خود را از مشهد مقدس آغاز کردند.

معاون مدیرکل و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیشابور گفت: شرکت‌کنندگان با آغاز حرکت خود از مشهد با عبور از شهرستان‌های چناران، قوچان و سبزوار به نیشابور رسیدند.

سلیمانی بیان کرد: اين مسابقات در چهار رده جانبازان نخاعي، دو قطع عضو، يک قطع عضو و دیگر جراحات برگزار شد.

امیدواریم مشکلات صادرات نفتی با تدبیر وزیر جدید کمتر شود

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم با تدبیر وزیر جدید نفت، مشکلات صادرات نفتی و رقابت با کشورهای منطقه کمتر شود.

علی مروی در جلسه شورای اداری این شهرستان در تالار شهید عابد فرمانداری نیشابور، اظهار کرد: رقم صادرات نفتی کشور کاهش شدیدی پیدا کرده است و پول همانی که فروش می‌رود دیر به دست‌مان می‌رسد.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم هیچ بهانه‌ای برای عدم کار نمی‌شود، تاکید کرد: باید با همیاری بین مسئولان ادارات و مسئولان ارشد نیشابور، سهم شهرستان را از بودجه بگیریم.

مروی تصریح کرد: امیدواریم با همت مسئولان، گازرسانی به مناطق روستایی که به خاطر کمبود بودجه با کندی مواجه شده است، ادامه یابد.

وی گفت: وضعیت بودجه در اداره گاز به‌گونه‌ای بود که این اواخر برای پرداخت حقوق با مشکل جدی مواجه بودند.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعضی جاده‌ها متاسفانه به قتلگاه تبدیل شده است، تصریح کرد: برخی جاده‌های بین‌المللی به‌خاطر عدم رسیدگی تبدیل به جاده‌های روستایی شده است که من در مقابل مردم احساس شرم می‌کنم.

مروی گفت: به برکت انقلاب خدمات ارزشمندی به مناطق شهری و روستایی شده است.

کارکنان جهاد کشاورزي نيشابور اهدای خون کردند

مسئول روابط عمومي جهاد کشاورزي نيشابور گفت: کارکنان این مدیریت به‌صورت گروهي و سازمان يافته به سازمان انتقال خون شهرستان مراجعه و نسبت به اهدای خون اقدام کردند.

رضا شیرمحمدی اظهار کرد: اهدای خون، نمونه‌اي از ايثار، فداکاري و شکرگزاري براي نعمت بزرگ تندرستي و همچنين سپاسگزاري از خداوند سبحان است.

مسئول روابط عمومي جهاد کشاورزي نيشابور بیان کرد: اين اقدام خداپسندانه هر سال در مناسبت‌هاي مختلف همچون دهه اول ماه محرم يا دهه آخر صفر و با هدف کمک به بيماران نيازمند صورت مي‌گيرد.