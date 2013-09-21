بحث حمایت ترکیه از معارضان سوری یک اتهام است/ اقدامات تروریستی باید سریعا متوقف شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و جمیل چیچک رئیس مجلس ترکیه شامگاه شنبه با یکدیگر در محل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

رئیس مجلس ترکیه و علی لاریجانی پس از این دیدار با حضور در یک نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند و گزارشی از گفتگوهای خود ارائه کردند.

در ابتدای این نشست خبری علی لاریجانی ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس مجلس ترکیه در تهران اظهار داشت: بین دو کشور ایران و ترکیه روابط دوستانه خوبی از گذشته وجود دارد و رایزنی های مختلفی بین ما در مسائل گوناگون همیشه وجود داشته است.

وی گفت: خصوصا ترکیه کشور دوست و برادر و همسایه ما است و برای ما بسیار پراهمیت است که روابط اقتصادی و همکاری های سیاسی در مورد موضوعات حساس منطقه ای را دنبال کنیم. لذا حضور آقای چیچک رئیس پارلمان ترکیه فرصت مغتنمی بود که در زمینه روابط تجاری دو کشور بحث کنیم.

لاریجانی گفت: سطح روابط تجاری دو کشور هم اکنون 22 میلیارد دلار است که با رئیس مجلس ترکیه هم نظر بودیم تا این سطح روابط تجاری به مبلغی بالغ بر 30 میلیارد دلار برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با رایزنی های پارلمانی برای ثبات در منطقه تلاش می کنیم ما در مسائل مهم منطقه گفتگوهای خوبی داشتیم و با هم هم نظر بودیم. یکی از پایه های کار، ارتباط صمیمانه بین کشورهای اسلامی و گسترش دموکراسی در منطقه است، خوشبختانه موضع ایران و ترکیه در زمینه برخورد با پدیده زشت تروریست در منطقه مشترک است. به عبارتی برای همه کشورهای مهم در منطقه مثل ایران و ترکیه پراهمیت است که با این پدیده زشت مخصوصا جریان تکفیری مبارزه کنند.

وی ادامه داد: در مسئله مهم سوریه هم نگاه ما این است که ضمن ایجاد اصلاحات در سوریه از طریق دموکراسی باید شرایط راه حل سیاسی را پیگیری کرد و هر چه زودتر به این خشونت ها پایان داده شود.

لاریجانی افزود: در این چند روز که رئیس پارلمان عراق در ایران حضور داشت مشخص شد که بین ما یعنی سه کشور ایران ، ترکیه و عراق توافقی وجود دارد که راه حل سیاسی را برای حل موضوع سیاسی پیگیری کنیم. من مطمئن هستم سفر آقای چیچک به ایران منشاء خیر برای روابط دو جانبه و کمک به حل مسائل منطقه خواهد بود.

در ادامه این نشست جمیل چیچک رئیس پارلمان ترکیه طی سخنانی ضمن تشکر از میزبانی رئیس مجلس ایران اظهار داشت: دو کشور ایران و ترکیه دو کشور دوست ، برادر و مسلمان هستند و روابط دو کشور بر اساس همین پایه های استوار است.

وی افزود: ترکیه به عنوان یک کشور دوست و برادر هر روز در صدد است روابط خود با ایران را در ابعاد مختلف توسعه دهد. ما به عنوان نمایندگان دو کشور موظف هستیم به نمایندگی از ملت های خود روابط دو کشور را توسعه دهیم و رایزنی های ما برای پیدا کردن راهکار برای توسعه روابط بود.

چیچک افزود: البته ما با آقای لاریجانی هر از گاهی چه به صورت دوجانبه و چه در محافل بین المللی مشورت هایی انجام می دهیم در همین رابطه امروز به عنوان دو کشور مهم در منطقه مسائل دوجانبه بویژه مسائل منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

وی اظهار داشت: ما به عنوان دو کشوری هستیم که از نزدیک در جریان مسائل و تلخی ها و شیرینی ها قرار داریم و با آنها آشنا هستیم و با تمام وجود آن را درک می کنیم لذا از نزدیک شاهدیم که این جنایات در منطقه بویژه اقدامات تروریست ها چه تاثیرات ناخوشایندی برای منطقه و کشورهای ما دارد.

رئیس پارلمان ترکیه خاطرنشان کرد: سیاست خارجی ترکیه بر این اساس استوار است که مشکلات منطقه تنها از طریق گفتگو مورد حل و فصل قرار بگیرد علیرغم وجود این دیدگاه ترکیه، متاسفانه تحولات منطقه نه انسانی است و نه با دین سازگار است و به وحشی ترین شکل ممکن در حال انجام است. متاسفانه تمامی طرفها با اسم الله اکبر اقدامات جنایتکارانه خود را انجام می دهند، جگر افراد را می خورند یا حمله شیمیایی می کنند. خدا در هیچ کجای این خشونت های تروریستی وجود ندارد.

چیچک افزود: این اقدامات نه با اسلام و نه با انسانیت تناسبی ندارد و ما اگر صرفا ناظر باشیم به نوعی شریک جرم هستیم. متاسفانه این گونه اقدامات با ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: این اقدامات در اولین فرصت متوقف شود.

رئیس پارلمان ترکیه گفت: وظیفه هر کسی این است که هر چه از دستش بر می آید برای حل این مشکل انجام دهد. در این رابطه موضوع را با آقای لاریجانی مطرح کردیم و مشخص شد که اهداف و آرزوی هر دوی ما یکی است.

چیچک در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید نتیجه فعال شدن دیپلماسی پارلمانی در حل مسائل منطقه چه خواهد بود گفت: پیچیده بودن مشکلات را قبول داریم اولین گامی که باید برداریم این است که تلاش کنیم مشکلات پیچیده تر نشود. باید از این اتفاقات عبرت بگیریم. الان وقت آن است که هر کاری که لازم است انجام دهیم البته ما به عنوان کشور ترکیه مسئولیت خود را به کشورهایی که مسئول بودند یادآوری کردیم تا این اتفاقات رخ ندهد هم اکنون هم که هر کاری که از دستمان برآید برای توقف خشونت ها انجام خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: باید از بهره برداری سیاسی ، مذهبی و نژادی پرهیز کنیم و راهکار سیاسی را مد نظر قرار دهیم. راهکارهایی که به صورت جمعی و صلح آمیز است را مطرح کنیم، مجالس دو کشور برای تحقق این هدف و همکاری در این زمینه آماده هستند.

چیچک در پاسخ به این سئوال خبرنگار المیادین که پرسید شما راه حل سیاسی و گفتگو را موثر می دانید اما چطور ترکیه حمایت های لجستیک از معارضان سوری دارد این حمایت ها مخالف خواست بین المللی برای حل بحران سوریه است، پاسخ داد: من فکر می کنم این پیش داوری است و یک اتهام به ترکیه است که از معارضان حمایت می کنیم قطعا چنین چیزی وجود ندارد شما با طرح این سئوال بدنبال این هستید که من تایید کنم که از گروههای تروریستی حمایت می کنیم . اول باید دیدگاه رسانه خود را اصلاح کنیم چنین چیزی وجود ندارد ما در راستای حل مسئله تلاش می کنیم.

علی لاریجانی نیز در پاسخ به این سئوال که همکاری منطقه ای برای حل مسئله سوریه چطور عملیاتی خواهد شد گفت: بین ایران و ترکیه در این زمینه که بخشی از مسائل پیچیده منطقه باید از طریق راهکار سیاسی حل شود توافق وجود دارد . بعد از بحث هایی که با آقای چیچک و رئیس مجلس عراق داشتیم کاملا مشخص شد که برای حل مسئله سوریه باید راهکار سیاسی دنبال شود. روش نظامی جز خسارت برای منطقه چیز دیگری نیست. بخش های امنیتی و سیاسی دو کشور باید رایزنی های بیشتری داشته باشند تا به راه حل برسند.

وی افزود: درباره طرح عراق هم صحبت هایی شد و مشخص شد که دیدگاه ما و ترکیه در این زمینه مشترک است. لذا پس از این بخش های دیپلماسی برای پیگیری این امر فعال خواهد شد.

به گزارش مهر، جمیل چیچک و هیات همراه پس از این نشست خبری در ضیافت شام رئیس مجلس ایران شرکت کردند.