  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۲۱:۴۰

فلاح جلودار:

اوراق مشارکت برای توسعه عمرانی مازندران جذب می شود

اوراق مشارکت برای توسعه عمرانی مازندران جذب می شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با اعلام این که به دنبال جذب اوراق مشارکت برای توسعه عمرانی استان هستیم، تأکید کرد: سازمان نظام مهندسی نظارت جدی و دقیقی در جهت حفظ مبلمان شهرها و روستاها داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر شنبه در نشست با اعضای سازمان نظام مهندسی، پیمانکاران و مشاوران اجرایی سطح استان، با اشاره به توان مندی جامعه مهندسین مازندران در رشته های مختلف، گفت: باید از این ظرفیت در راستای توسعه عمرانی استان به درستی بهره برد.
 
استاندار با بیان این که برای ایجاد پویایی و دست یابی به توسعه همه جانبه و پایدار مازندران باید به طور مداوم با هم گفتگو نماییم، یاد آور شد: جامعه مهندسین پیشنهادهای لازم در حوزه های تخصصی را مستمرا ارایه کند.
 
وی با اشاره به این که باید از همه امکانات در جهت شکوفایی و صدور خدمات نظام مهندسی بهره برد، خاطرنشان ساخت: تلاش شود تا مازندران در صدور خدمات نظام مهندسی حرف نخست را بزند.
 
استاندار افزود: از صادرات خدمات نظام مهندسی در راستای تحرک بخشی به اشتغال و ارتقا درآمد بهره گیری شود.
 
 
 
کد مطلب 2139977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها