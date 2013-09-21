اوراق مشارکت برای توسعه عمرانی مازندران جذب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر شنبه در نشست با اعضای سازمان نظام مهندسی، پیمانکاران و مشاوران اجرایی سطح استان، با اشاره به توان مندی جامعه مهندسین مازندران در رشته های مختلف، گفت: باید از این ظرفیت در راستای توسعه عمرانی استان به درستی بهره برد.

استاندار با بیان این که برای ایجاد پویایی و دست یابی به توسعه همه جانبه و پایدار مازندران باید به طور مداوم با هم گفتگو نماییم، یاد آور شد: جامعه مهندسین پیشنهادهای لازم در حوزه های تخصصی را مستمرا ارایه کند.

وی با اشاره به این که باید از همه امکانات در جهت شکوفایی و صدور خدمات نظام مهندسی بهره برد، خاطرنشان ساخت: تلاش شود تا مازندران در صدور خدمات نظام مهندسی حرف نخست را بزند.

استاندار افزود: از صادرات خدمات نظام مهندسی در راستای تحرک بخشی به اشتغال و ارتقا درآمد بهره گیری شود.