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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۲۱:۴۹

حسینی:

مسافران تابستانه گلستان در 117 مدرسه اسکان یافتند  

مسافران تابستانه گلستان در 117 مدرسه اسکان یافتند  

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش گلستان گفت: مسافران تابستانه استان در 117 مدرسه با هزار و 29 کلاس درس اسکان یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیاء حسینی شامگاه شنبه در ستاد اسکان استان افزود: در تابستان امسال 232 هزار و 64 نفر روز ميهمان آموزش و پرورش استان بودند.
 
رئيس اداره تعاون گفت: ستاد اسكان گلستان با 293 عوامل اجرايي در تابستان 92 تعداد117 مدرسه را برای اسكان مسافران فرهنگي عزيز تجهيز کرد که از پانزدهم خرداد تا 20 شهريور 92 پذيراي مسافران تابستانی بود.
 
وي در ادامه اذعان داشت: ستاد اسكان گلستان برای رفاه ميهمانان تابستاني اقدام به چاپ بيش از 10 هزار جلد كتابچه راهنما كه در آن نقشه راه ها و مكان هاي ديدني و تجاري و آدرس ستاندهاي اسكان سراسر استان درج شده بود نمود و همچنين از ابتكاراتي چون پيك راهنماي موتوري در ورودي هاي شهر براي راهنمايي مسافران استفاده كرد.
 
حسيني درپايان از زحمات همه عوامل اجرايي، مديران مدارس و سرايداران به دليل همكاري صميمانه در امر پذيرش مسافران تابستاني تشكر کرد.
کد مطلب 2139987

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