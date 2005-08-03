علي محمد قاسمي تنها نماينده سينماي ايران در جشنواره بين المللي فيلم ونيز است

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر ، دربخش پراهميت"هفته بين المللي منتقدين " جشنواره ونيزكه مختص نمايش ورقابت اولين فيلم هاي سينمايي كارگردانان است ، 7فيلم ايراني ، ايتاليايي ، فرانسوي ، آمريكايي ، چيني ، مكزيكي ايرلندي ، به اين شرح به نمايش درخواهد آمد : يادداشت برزمين (علي محمد قاسمي - ايران ) ، ما درطبيعت (ماسيموآندري - ايتاليا ) ،مسافر(اريك كارا واكا - فرانسه )، آجر(رايان جانسون - آمريكا ) ، كوئيهودودو(وانگ بائومين - چين ) آسي (عيسي ماريولوزانو- مكزيك ) وپاوي لاكين (پري اوگدن - ايرلند ) ضمن اينكه مستند فرانسوي BELZEC نيزدرهمين بخش (اما ازخارج ازمسابقه ) روي پرده خواهد رفت .
بر اساس اين گزارش به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران تنديس شيرطلايي آينده ، جايزه نقدي يكصد هزاريورويي ، جايزه "لوئيجي دلورانيتس " و200حلقه نگاتيوكداك ، همراه با جوايزويژه فيپرشي وفيلم منتخب تماشاگران (به ارزش 3000يورو) ، به آثاربرگزيده بخش هفته منتقدين جشنواره فيلم ونيزاهدا خواهد شد .
گفتني است كه شصت ودومين دوره جشنواره بين المللي فيلم ونيز، طي روزهاي نهم لغايت نوزدهم شهريورماه 1384،دراين بندرقديمي كشورايتاليا ،برگزارخواهد شد .
نظر شما