۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۱۹

علي محمد قاسمي تنها نماينده سينماي ايران در جشنواره بين المللي فيلم ونيز است

با اعلام رسمي فيلم هاي برگزيده بخش هاي مختلف شصت و دومين جشنواره بين المللي فيلم "ونيز" مشخص گرديد كه تنها فيلم ايراني حاضر دراين رويداد بزرگ سينمايي ، فيلم "يادداشت برزمين " نخستين ساخته بلند " علي محمد قاسمي " دربخش رقابتي "هفته بين المللي منتقدين " جشنواره به نمايش درخواهد آمد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر ، دربخش پراهميت"هفته بين المللي منتقدين " جشنواره ونيزكه مختص نمايش ورقابت اولين  فيلم هاي  سينمايي كارگردانان است ، 7فيلم ايراني ، ايتاليايي ، فرانسوي ، آمريكايي ، چيني ، مكزيكي ايرلندي ، به اين شرح به نمايش درخواهد آمد : يادداشت برزمين (علي محمد قاسمي - ايران ) ، ما درطبيعت (ماسيموآندري - ايتاليا ) ،مسافر(اريك كارا واكا - فرانسه )، آجر(رايان جانسون - آمريكا ) ، كوئيهودودو(وانگ بائومين - چين ) آسي (عيسي ماريولوزانو- مكزيك ) وپاوي لاكين (پري اوگدن - ايرلند ) ضمن اينكه مستند فرانسوي BELZEC نيزدرهمين بخش (اما ازخارج ازمسابقه ) روي پرده خواهد رفت .

بر اساس اين گزارش به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران تنديس شيرطلايي آينده ، جايزه نقدي يكصد هزاريورويي ، جايزه "لوئيجي دلورانيتس " و200حلقه نگاتيوكداك ، همراه با جوايزويژه فيپرشي وفيلم منتخب تماشاگران (به ارزش 3000يورو) ، به آثاربرگزيده بخش هفته منتقدين جشنواره فيلم ونيزاهدا خواهد شد .

گفتني است كه شصت ودومين دوره جشنواره بين المللي فيلم ونيز، طي روزهاي نهم لغايت نوزدهم شهريورماه 1384،دراين بندرقديمي كشورايتاليا ،برگزارخواهد شد .

