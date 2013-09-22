مرتضی حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالغ بر هزار و 370 روستا زکات اقلام دریافتی خود را پرداخت کرده اند که عایدی آن برای عمران و آبادانی خود روستاهای پرداخت کننده زکات صرف خواهد شد.

حسینی فر گفت: کل مبلغ زکات جمع آوری شده در استان کرمانشاه یک میلیارد و 700 میلیون تومان است که از این میزان 900 میلیون تومان مربوط به اقلام دریافتی زکات روستاهای استان کرمانشاه است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اشاره به پیش بینی بالاتر رفتن آمار مربوط به دریافت زکات در این استان اظهار داشت: تاکید می کنم که این آمار مربوط به 5 ماهه نخست امسال است به همین دلیل پیش بینی ها در خصوص جمع آوری مبالغ زکات بالاتر از این میزان است.

وی تصریح کرد: پیش بینی ها حکایت از جمع آوری مبلغ 4 میلیاردی زکات دارد که این موضوع به تایید حضرت آیت الله علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه نیز رسیده است.

حسینی فر همچنین شهرستانهای اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و پاوه را دارای بیشترین آمار پرداخت زکات در استان کرمانشاه عنوان کرد.