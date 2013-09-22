برپایی نمایشگاه خوشنویسی در همدان/ خوشنویسی در رکود

عباس علیمردانی که بیش از 10 سال است که دارای مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اولین نمایشگاه انفرادی خود که زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و از سی ام شهریور تا چهارم مهرماه جاری در مجتمع فرهنگی و هنر بوعلی سینا برپا کرده ام بیش از 35 اثر در قالب سیاه مشق، چلیپا، شکسته و چند اثر نیز در قالب گرایش نوین را برای بازدید علاقمندان به نمایش خواهم گذاشت.

وی که سابقه تدریس در کانون های فرهنگی و هنر همدان را نیز دارا است، افزود: تا کنون چند نمایشگاه گروهی و دو نمایش گاه انفرادی دیگر نیز داشته ام که زیر نظر ارشاد نبوده و اولین بار است که با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان همکاری می کنم.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را اشاعه فرهنگ خوشنویسی در همدان دانسته و اظهار داشت: امیدوارم که بتوانم به این بهانه بار دیگر بتوانم دوستان را در یک مجموعه گرد هم آورده و از نزدیک ملاقات کنم.

خوشنویسی در همدان دچار رکود شده است

این هنرمند 34 ساله همدانی در پاسخ به این سوال که وضعیت خوشنویسی استان همدان را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: متاسفانه در حال حاضر خوشنویسی دچار رکود شده است.

علیمردانی ادامه داد: اکثر هنرمندان این رشته یا برای دل خودشان کار می کنند و یا کلا منزوی و گوشه گیر شده اند که احساس می کنم شاید وجود دوگانگی در مدیریت انجمن خوشنویسان تهران که چند سالیست بوجود آمده است بیشترین سهم را در این قضیه داشته باشد.

وی بیان داشت: برخی از همکاران نیز در همدان با ابراز خود برتر بینی نسبت به سایرین موجبات بروز این فاصله شده اند که انشالله هر چه سریعتر مشکلات برطرف شده و مثل سابق همه اهالی خوشنویسی در کنار هم و برای هم فعالیت کنند.

قابل ذکر است که نمایشگاه مذکور از سی ام شهریور تا چهارم مهر ماه، صبح ها ساعت 9 الی 12 و عصر ها نیز از ساعت 16 الی 19 برای بازدید علاقمندان برپا شده است.