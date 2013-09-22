لاریجانی آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلی در سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه امروز یکشنبه 31 شهریور همزمان شروع هفته دفاع مقدس آغاز شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی مجلس با بیان اینکه هفته دفاع مقدس آغاز هفته ای است که فرزانگی و عزتمندی را برای ملت ایران به همراه داشت گفت: این ایام مطابق است با سالروز دفاع مقدس که برای همه ما یادآور خاطرات سلحشوری ملت ایران است.

وی افزود: این هفته را به ملت ایران و رزمندگان دفاع مقدس تبریک عرض می کنم و به همین مناسبت از امیر دریادار شمخانی که نقش موثری در دفاع مقدس داشت و اخیراً هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شده اند ضمن عرض تبریک به ایشان دعوت می کنیم تا بیانات خود را در خصوص این ایام مطرح بفرمایند.

پس از سخنان کوتاه لاریجانی ، سخنرانی علی شمخانی آغاز شد.

به گزارش مهر همزمان با آغاز جلسه علنی مجلس که مصادف با آغاز هفته دفاع مقدس شده است نمایندگان مجلس به عنوان نماد دوران دفاع مقدس و به یاد شهدای این ایام چفیه ای به گردن انداخته و با یک شاخه گل سرخ به استقبال هفته دفاع مقدس رفتند.