به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس ضیابر صبح یکشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: هدف برپایی نمایشگاه مزبور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین شهروندان و به ویژه نسل جوان و یادآوری رشادت ‌های دلیرمردان هشت سال دفاع مقدس است.

شیوا بشاش ضمن بیان اینکه ایران اسلامی غیرت و سربلندی خود را مدیون فداکاری‌ ها، جانفشانی ‌ها، ایثار و گذشت رزمندگان، ایثارگران و شهدا در طول هشت سال دفاع مقدس می‌ داند، اظهار داشت: این نمایشگاه عکس در صحن مسجد آیت الله ضیابری به همت بسیج خواهران پایگاه ام عماره این منطقه برپا شده است.

وی اذعان داشت: در این نمایشگاه 60 عنوان اثر با موضوعات دفاع مقدس و رشادت ‌های فرماندهان و رزمندگان اسلام برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است.

بشاش تصریح کرد: زمان گشایش نمایشگاه از یکشنه 31 شهریور ماه آغاز و تا شش مهر ماه جاری ادامه دارد و علاقه مندان می توانند از ساعت9 صبح تا9 شب از این نمایشگاه بازدید کنند.